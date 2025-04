A los 62 años, Ralph Fiennes sorprende con impactante transformación física para interpretar a Odiseo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A sus 62 años, Ralph Fiennes ha experimentado una de las transformaciones más notables de su carrera. El reconocido actor se ha esculpido un físico digno de un héroe griego para su nuevo papel protagónico en El regreso o The Return, por su nombre en inglés, una versión contemporánea del clásico mito de Odiseo, dirigida por Uberto Pasolini.

En esta adaptación, Odiseo regresa a casa tras dos décadas perdido en el mar, reencontrándose con su esposa, Penélope, interpretada por Juliette Binoche. Para encarnar a este guerrero curtido por los años, Fiennes se comprometió de lleno con su preparación física, dejando de lado los carbohidratos simples y los dulces, y entrenando intensamente para conseguir un cuerpo que refleje las duras experiencias de su personaje.

“Quería que fuera creíble, como un hombre que ha luchado, navegado, nadado... y que no ha comido mucho”, confesó Fiennes durante una conferencia de prensa. Su preparación estuvo guiada por el entrenador Dan Avasilcai, con quien trabajó durante dos meses y medio. Bajo su supervisión, adoptó una dieta rica en proteínas, carbohidratos complejos y vegetales, eliminando por completo el alcohol y muchos otros alimentos.

"Gracias a Dan, estuvimos codo a codo para lograr la forma física que ves. Todo fue muy, muy preciso", relató Ralph Fiennes al Daily Mail. Pero más allá del cuerpo, también buscaba transmitir el desgaste emocional del personaje. “En esta versión nos inclinamos hacia el mendigo: un hombre que llega demacrado, hambriento, y también devastado por dentro. Esa especie de evisceración interna... su identidad ha sido destrozada. Y eso es lo que más me atrajo del papel”.

El resultado no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde sus fans han reaccionado con sorpresa y admiración: “Vaya, ¿eres tú? Bien hecho”, “No esperaba un Ralph Fiennes sin camiseta esta mañana, pero no me quejo” o “Bro, te ves fenomenal. No importa lo que pase, se nota el trabajo y eso ya es un logro”, comentan con entusiasmo.

Con esta nueva faceta, el actor no solo demuestra que la edad no es un límite, sino que aún tiene muchas sorpresas que ofrecer como actor.

¿De qué trata El Regreso?

En El Regreso, Ralph Fiennes se pone en la piel de Odiseo, el legendario héroe griego que vuelve a Ítaca después de veinte años de ausencia, agotado y casi irreconocible tras la larga guerra de Troya y su azaroso viaje de regreso.

Sin embargo, la Ítaca que encuentra ya no es el hogar que recordaba. Su reino está en ruinas y su esposa Penélope (interpretada por Juliette Binoche) vive prácticamente como una prisionera en su propio palacio, rodeada por pretendientes ambiciosos que compiten por su mano y por el trono. Sin opciones, Penélope se ve presionada a elegir un nuevo marido.

Esta cinta marca la tercera colaboración entre Fiennes y Binoche, luego de haber compartido pantalla en Cumbres borrascosas (1992) y en el clásico contemporáneo El paciente inglés (1996), que les valió reconocimiento internacional.

El reparto se completa con nombres como Charlie Plummer, Marwan Kenzari, Claudio Santamaria y Ángela Molina, en una producción que busca ofrecer una mirada distinta del mito griego.

En una entrevista con IndieWire, Fiennes reveló que esta versión de la historia se aleja de los elementos fantásticos presentes en La Odisea original para enfocarse en el aspecto más humano y crudo del regreso de Odiseo. “Se eliminaron los monstruos del guion”, explicó. “Nos concentramos en el final del relato. No hay Atenea que lo embellezca, que le dé más cabello o lo rejuvenezca”.

El enfoque, según el actor, es mostrar la verdad física y emocional de un hombre devastado por el tiempo: “Optamos por mostrar lo que implica realmente haber estado veinte años lejos: diez en combate y otros tantos perdido. Llega desnudo a la orilla, sin nada. Le dan una manta. Durante toda la película, mi vestuario se reduce a un pedazo de tela roja que se adapta de distintas formas, y un taparrabos”.

Poster de "The Return".

