Rami Malek y Emma Corrin fueron fotografiados besándose en las calles de Londres

¿El amor está en el aire? Las cámaras capturaron el momento mágico cuando los aclamados actores Rami Malek y Emma Corrin se entregaron a un apasionado beso en las calles de Londres. Las fotos, publicadas por un medio inglés, muestran a la pareja paseando a un adorable perro en una tarde soleada de jueves.

Rami, conocido por su galardonado papel en Bohemian rhapsody, donde se alzó con un Oscar, y Emma, quien obtuvo una nominación al Emmy por su interpretación de la Princesa Diana en The crown, lucieron relajados y felices mientras compartían este momento íntimo en la capital británica, según las imágenes del diario The Daily Mail.

En las imágenes, Corrin, de 27 años, lucía un abrigo beige hasta la rodilla y pantalones de pierna ancha, acentuando su corte de pelo muy corto con un par de gafas de sol. Por su parte, Malek, de 42 años, optó por jeans remangados, un suéter y una gorra azul que complementaban su look casual. En un instante, la pareja se dejó llevar por la espontaneidad y caminó descalza sobre el césped, tal como lo capturaron las cámaras.

A pesar de las imágenes apasionadas, los representantes de Corrin y Malek se mantuvieron en silencio ante las solicitudes de comentarios por parte de los medios internacionales. Sin embargo, una fuente anónima reveló a The Sun que los actores parecían completamente absortos el uno en el otro, ignorando a quienes los rodeaban.

La historia de Rami Malek y Emma Corrin

Esta no es la primera vez que se especula sobre un romance entre Rami Malek y Emma Corrin. En julio fueron vistos juntos en un concierto de Bruce Springsteen en Hyde Park, según fotos publicadas por Page Six, y desde entonces, han sido avistados cenando en varios restaurantes de Londres. Una fuente cercana a la pareja reveló a la revista People en agosto que Malek y Corrin han estado saliendo desde principios de ese verano, describiendo su relación como divertida y cariñosa.

Emma Corrin, no binaria

Emma Corrin, quien utiliza los pronombres elle/le, confirmó su identidad no binaria en una entrevista con Vogue en 2022. Cuando se le preguntó sobre su orientación sexual, respondió en ese momento: "Me gustan las personas", señalando que ha tenido citas tanto con hombres como con mujeres. Además, expresó su interés en interpretar roles no binarios o masculinos en el futuro, subrayando la importancia de mantener su autenticidad en su carrera.

Corrin también compartió su deseo de mantener su vida personal en privado mientras se presenta auténticamente al público. "Creo que se trata de encontrar un equilibrio para vivir y presentarte siempre de manera auténtica, pero también mantener la mayor parte de tu vida privada para ti, para tener algo en lo que aferrarte, sin sentir la presión de compartir en exceso", comentó en una entrevista con Vanity Fair.

Rami Malek y Lucy Boynton

Rami Malek tenía una relación previa con su compañera de Bohemian Rhapsody, Lucy Boynton. Confirmaron su relación en enero de 2019, y Boynton, ahora con 29 años, acompañó a Malek en los Premios de la Academia de 2019, donde él ganó el premio al Mejor Actor por su interpretación de Freddie Mercury. Durante su discurso de aceptación, Malek dedicó unas emotivas palabras a Boynton, describiéndola como el corazón de la película y el amor de su vida. Sin embargo, en agosto de 2023 se confirmó que la relación había llegado a su fin, tras cinco años.