¿Taylor Swift y Travis Kelcer están saliendo? Esto dijo el deportista

Taylor Swift parece seguir concentrada en el éxito de su ‘The Eras Tour’ dejando de lado, por el momento, su vida personal y sin presentar a ninguna pareja oficial hasta la fecha. No obstante, diversos medios internacionales, como CNN, TMZ y US, informaron que la cantante estaría saliendo con Travis Kelce, jugador profesional de futbol americano que milita en el Kansas City Chiefs de la National Football League (NFL) en Estados Unidos.

Ahora, el mismo Travis Kelce se pronunció sobre el tema afirmando que sí tuvo un primer contacto con la estrella de pop con el objetivo de invitarla al estadio para que lo vea jugar futbol americano en uno de los partidos de los Chiefs.

En una entrevista dada al periodista Pat McAfee de ESPN, Kelce admitió que estuvo hablando con la intérprete de ‘Anti-hero’ y mencionó “lo gracioso” que le pareció que los medios hayan estado hablando de eso. “Es como un viejo juego de la escuela llamado ‘Teléfono’, donde se susurran al oído y escucha algunas cosas al azar”, mencionó.

En ese sentido, culpó a su hermano mayor, Jason Kelce, de aumentar los rumores de un supuesto romance con Taylor Swift. “El tipo es absolutamente ridículo. Él no puede mantenerse al margen de los malditos titulares. Por favor, que todos dejen de preguntarle a mi hermano sobre mi vida amorosa”, sostuvo.

Travis Kelce es un jugador de futbol americano del Kansas City Chiefs de la National Football League. | Fuente: Instagram

Travis Kelce sobre Taylor Swift: “Veremos qué sucede en el futuro”

En otro momento, Travis Kelce contó que intentó conseguir el número de teléfono de Taylor Swift en julio cuando actuó en el Arrohead Stadium, pero que no tuvo suerte de conectarse con ella. Sin embargo, mencionó que luego ya pudo comunicarse con la artista de 33 años.

"Lancé la pelota en su cancha y, ya sabes, le dije: 'Te he visto rockear en el escenario en Arrowhead. Tal vez tengas que venir a verme tocar el escenario en Arrowhead y ver cuál está un poco más iluminado'", manifestó el jugador de futbol americano. Seguidamente, añadió: "Así que veremos qué sucede (con Taylor Swift) en el futuro cercano".

Cabe resaltar que Taylor Swift aún no se pronuncia sobre los rumores de una relación con Travis Kelce. La cantante fue vista junto a Sophie Turner paseando en las calles de Nueva York mientras disfrutaban de una noche de chicas tras la ruptura de la actriz con Joe Jonas, quien también fue novio de Swift en el 2008, año en que el vocalista de los Jonas Brothers le terminó por teléfono, según versión de la propia cantante.