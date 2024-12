Raphael pasará Navidad hospitalizado, pero su hijo asegura que "no es ningún drama"

Raphael continuará hospitalizado durante la Navidad, pasando los días 24 y 25 de diciembre en el hospital 12 de Octubre de Madrid. A partir del jueves, "veremos si hay más pruebas", explicó este lunes su hijo, Jacobo Martos, quien aseguró que "pasar aquí estos días no es ningún drama".

► Esposa de Raphael habla sobre el estado de salud del cantante: "Todo va muy, muy bien"

En declaraciones a la prensa, Martos destacó que tanto el artista como su familia están "muy tranquilos" y "lo importante es que esté bien y que se vaya a casa perfecto", para poder regresar a casa sin tener que volver al día siguiente, dada su historia médica, que incluye un trasplante de hígado en 2003.

Sobre las pruebas a las que se somete su padre, Jacobo prefirió no entrar en detalles médicos y dejó que los especialistas sean quienes den explicaciones cuando sea oportuno. "Un día es una resonancia, otro día un no sé qué...", comentó, en declaraciones recogidas por EFE.

Raphael se sintió indispuesto el pasado martes, durante la grabación de un especial de Navidad para el programa La Revuelta de Televisión Española. Ante un "aparente episodio cerebrovascular", la cadena decidió cancelar el programa "por respeto" al cantante.

El equipo médico descartó un ictus, pero continúa realizando pruebas para determinar la causa del incidente. Debido a su estado, el cantante también tuvo que cancelar los conciertos programados para este viernes y sábado en Madrid. "Le hubiera encantado poder cantar, pero lo importante es lo importante", expresó su hija Alejandra Martos el pasado viernes.

El conmovedor mensaje de Julio Iglesias a Raphael

El cantante español Julio Iglesias envió un emotivo mensaje a Raphael deseándole una pronta recuperación: "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado".

"Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que has pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande puede con todo", escribió el intérprete de Me olvidé de vivir en su perfil de Instagram.