Raphael se recupera con "ánimo y ganas de irse a casa", según su hija Alejandra

Alejandra Martos, la hija del cantante Raphael, acudió este viernes al Hospital 12 de Octubre de Madrid, centro en el que se encuentra ingresado el cantante, donde comentó que su padre se encuentra "muy bien" y "con ganas de irse a casa".

► Esposa de Raphael habla sobre el estado de salud del cantante: "Todo va muy, muy bien"

"Está muy bien. Esperemos que esté en casa estas navidades", dijo a las puertas del centro hospitalario, pese a que confirmó que aún no se sabe cuándo podrá tener el alta hospitalaria ya que continúan realizándole pruebas. "Está muy bien de ánimo y con ganas de irse a casa", comentó.

¿Qué pasó con Raphael?

Raphael se sintió indispuesto el pasado martes por un "aparente episodio cerebrovascular" cuando estaba grabando el especial de Navidad del programa La Revuelta de Televisión Española, que la cadena decidió cancelar "por respeto" al cantante español.

El equipo médico descartó un ictus, pero continúa haciéndole pruebas para conocer a qué se debió el episodio.

El artista canceló los conciertos que tenía previstos este viernes y mañana sábado en Madrid. "Le encantaría haber poder haber cantado hoy y mañana, pero lo importante es lo importante", dijo su hija.

Julio Iglesias envió fuerzas a Raphael, deseándole una pronta recuperación y mucha fortaleza.Fuente: EFE

El conmovedor mensaje de Julio Iglesias a Raphael

El cantante español Julio Iglesias envió un emotivo mensaje a Raphael para desearle una pronta recuperación: "Has estado en muchas guerras y todas las has ganado".

"Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que has pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande puede con todo", escribió el intérprete de Me olvidé de vivir en su perfil de Instagram.

Firmado por él mismo, el mensaje dice también: "Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman".

