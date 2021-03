"RBD" defiende a Christopher Von Uckermann luego de que Televisa cortara su participación en "Ser o Parecer". | Fuente: Instagram

El pasado 26 de diciembre se llevó a cabo el concierto de reencuentro de RBD, "Ser o Parecer", y se realizó vía streaming. Después de este éxito, Televisa decidió transmitir este evento ocasionando emoción entre sus fanáticos, sin embargo, no fue del todo gustoso para Anahí y Christian Chávez.

¿Por qué? Porque la casa televisora cortó el fragmento en el que Christopher Von Uckermann cantó uno de los temas más famosos del grupo mexicano, “Inalcanzable”. Esta versión en piano era única y que no haya sido televisada generó discrepancias entre los integrantes.

Por medio de su cuenta de Twitter, Anahí fue la primera en pronunciarse y expresó su inconformidad con este hecho: “¿Me perdí algo o no salió inalcanzable? La mejor versión que ha tenido esa canción en la historia RBD”, escribió.

Tras confirmar su sospecha, la recordada ‘Mía Colucci’ mostró su apoyo a Christopher Von Uckermann: “No tienes una idea lo que te quiero y te admiro. Háganle como quieran. Te llevas el show”, resaltó.

No tienes una idea lo q te quiero y te admiro. @christopheruck Háganle como quieran. Te llevaste el show! — Anahi (@Anahi) March 29, 2021

Asimismo, Christian Chávez también se pronunció y no pudo concebir la idea de que la presentación de su compañero haya sido cortada: “No entiendo como un musical tan dedicado y especial como el de Christopher Uckermann haciendo la versión bellísima de ‘Inalcanzable’ no apareció. Te amo y admiro amigo “, escribió el también actor. Hasta el momento Televisa no se ha pronunciado al respecto.

Concierto exitoso

El exitoso regreso de RBD después de 12 años ha sido catalogado como uno de los conciertos virtuales más grandes en lo que va del 2020. En las primeras 12 horas más de 1,5 millones de personas se unieron para ver el show “Ser o parecer”, convirtiéndolo en uno de los live streams más exitosos del mundo.

Durante este esperado reencuentro, Anahí, Maite, Christopher y Christian, llevaron por casi hora y media a sus seguidores a un viaje por la nostalgia donde se recrearon algunas de las coreografías más famosas e interpretaron todos sus grandes éxitos.

Con nuevos arreglos musicales y haciendo que el pasado sábado 26 de diciembre sea una noche mágica, han creado un catálogo musical del perfecto ‘playlist’ de una generación ‘Rebelde’.

No entiendo como un musical tan dedicado y especial como el de @christopheruck haciendo la versión bellísima de inalcanzable no apareció ?

Te amo y admiro amigo pic.twitter.com/9Tb9bcyXOC — Christian Chavez (@christiancha) March 29, 2021

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.