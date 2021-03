"RBD": Anahí recuerda cuando se burlaban de ella por su anorexia y Christian Chávez le brinda su apoyo. | Fuente: Twitter

La exintegrante de RBD, Anahí, compartió en sus redes sociales un vídeo donde se ve que recibía burlas por su anorexia en la adolescencia. Lo que más le dolió a la cantante mexicana fue que lo programas de espectáculos de la misma casa televisora para la que trabajaba, Televisa, hacían comentarios ofensivos con su enfermedad.

Fueron sus seguidores quienes se encargaron de editar este clip donde la intérprete de “Sálvame” respondió: “Bueno, lo que me pone feliz es que en estos tiempos las cosas han cambiado mucho y eso es porque cada vez más las mujeres nos cuidamos y unimos. Ya no es tan fácil que pase algo así”, escribió en Twitter.

Ante este mensaje, su excompañero de RBD, Christian Chávez, se mostró indignado por esta situación y le envió un mensaje de apoyo a Anahí y tildó de “violencia” todo lo que pasó la artista:

“Este vídeo me rompe el alma. Hoy en día esto se llama violencia contra la mujer. Espero que los involucrados puedan ver cuánto daño hicieron con sus palabras y tengan humildad de pedir una disculpa para que ninguna mujer más viva algo así”, comentó el actor. Los fanáticos de RBD aplaudieron esta respuesta del también cantante.

EL COMENTARIO QUE DESATÓ SU ANOREXIA

Anahí Puente, la actriz recordada por su papel de Mía Colucci en “Rebelde”, hizo una cruda revelación en una entrevista para contar la verdad detrás de su anorexia nerviosa que padeció cuando era adolescente.

Desde su protagónico en la novela “Primer amor a mil por hora” hasta “RBD”, el motivador Daniel Habif tuvo una emotiva charla con la cantante donde se animó a expresar con detalles todo lo que sufrió cuando tenía 13 años. La artista confesó que el comentario de un productor de Televisa hizo que caiga en un desorden alimenticio:

“Claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de “A mil por hora”, que después fue Pedro Damián. Él llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero ella tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario”, comentó.

Actualmente, a sus 37 años, Anahí Puente comentó que ese comentario que para muchos puede parecer simple, a ella le afectó demasiado.

