Maite Perroni confirma distanciamiento con Anahí y Dulce María tras polémica en RBD

El regreso de RBD con su gira Soy Rebelde Tour fue un evento esperado por más de una década. Sin embargo, lo que parecía un sueño hecho realidad terminó envuelto en polémica debido a un supuesto fraude millonario cometido por el representante del grupo, Guillermo Rosas. Además, Christian Chávez lo acusó de haberle robado su cuenta de YouTube.

Conflictos internos en RBD

El escándalo pasó a mayores cuando Anahí, quien también tenía a Rosas como manager, lo felicitó públicamente, a pesar de la controversia. Esto generó divisiones dentro de la banda, especialmente cuando Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann decidieron tomar acciones legales en Estados Unidos contra el exrepresentante, mientras que Anahí y Dulce María no se unieron a la demanda.

Maite Perroni confirma distanciamiento con Anahí y Dulce María

En una entrevista con el programa de televisión estadounidense El Gordo y La Flaca, Maite Perroni confirmó que su relación con Anahí y Dulce María ha cambiado. "Creo que pensamos diferente y adultamente tomamos nuestras decisiones", afirmó la cantante. "Afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos desde hace 20 años".

Sus declaraciones confirman lo que ya había dejado entrever Christian Chávez, quien también admitió estar distanciado de Anahí, pese a tener una gran amistad en el pasado.

No hay planes para un nuevo tour de RBD

Ante la incertidumbre sobre el futuro del grupo, Maité Perroni también dejó claro que no hay intenciones para una nueva reunión. "Por lo pronto, no hay ningún plan. No sé de qué forma podría darse algo así. Bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así", aseguró.

RBD tendrá un documental del Soy Rebelde Tour

A pesar de los conflictos, Maite Perroni confirmó que se ha trabajado en un documental sobre el Soy Rebelde Tour, aunque aún no se ha definido su distribución.

"Es un proyecto muy bonito que pudimos trabajar mientras estuvimos en el tour. Ya se terminó, ahora hay que ver cómo podemos darle vida para compartirlo con toda la gente", explicó la actriz y cantante.

