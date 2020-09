Anahí revela la razón de su anorexia en una entrevista. | Fuente: Composición

Anahí Puente, la actriz recordada por su papel de Mía Colucci en “Rebelde”, hizo una cruda revelación en una entrevista para contar la verdad detrás de su anorexia nerviosa que padeció cuando era adolescente.

Desde su protagónico en la novela “Primer amor a mil por hora” hasta “RBD”, el motivador Daniel Habif tuvo una emotiva charla con la cantante donde se animó a expresar con detalles todo lo que sufrió cuando tenía 13 años. La artista confesó que el comentario de un productor de Televisa hizo que caiga en un desorden alimenticio:

“Claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de “A mil por hora”, que después fue Pedro Damián. Él llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero ella tiene que estar flaquita, no puede ser gordita'. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil... Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron la anorexia que sufrí fue ese comentario”, comentó.

Actualmente, a sus 37 años, Anahí Puente comentó que ese comentario que para muchos puede parecer simple, a ella le afectó demasiado. Por ese motivo, decidió refugiarse en Dios para poder salir adelante:

“Me toca la parte en la cual en los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba bien. Mucha crueldad para una niña. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”, contó.

SOBRE “REBELDE”

A pesar de que la época en la que interpretó a Mía Colucci en “RBD” catapultó su carrera junto con Poncho Herrera, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, confesó que se sintió sola durante los tours a pesar de la compañía de sus amigos.

“Antes le tenía mucho miedo a la soledad. En las giras de RBD yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana o a alguien así querido y les decía ‘me quiero aventar por la ventana’. Me sentía muy sola”, aseguró.

Sin embargo, aseguró que ya pudo superar ese momento y ahora puede disfrutar de la soledad: “Cuando yo llegaba a mi cuarto era miedo, terror a ese silencio que me daba estar sola. Después como que crecí, maduré, conecté con Dios muy, muy fuerte, como nunca en mi vida, y en este momento no sabes lo que amo estar sola”, concluyó.

