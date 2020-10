La reconocida actriz argentina, Hilda Bernard, cumple 100 años este 29 de octubre. | Fuente: Captura de pantalla

La actriz argentina Hilda Bernard, reconocida por sus actuaciones en las novelas juveniles “Rebelde Way”, “Chiquititas” y “Floricienta”, está cumpliendo 100 años este 29 de octubre. La artista es una de las más veteranas en mundo del espectáculo ya que ha participado en radio, televisión y teatro.

Hace unos meses, Emiliano Prada, su nieto, reveló que había contraído la COVID-19, pero pudo vencerlo:

“A los 99 contrajo COVID pero lo superó y hoy está muy bien, gracias a Dios. Podría decirse que se trata de la mujer que le ganó a la muerte, ya que hace unos meses también la habían dado por fallecida”, dijo al diario La Nación.

Las últimas apariciones que tuvo fueron en la comedia “Los Grimaldi” y en la obra “Póstumos”. Ha recibido innumerables premios por su carrera artística y aseguró que quiere seguir trabajando porque la edad no es una excusa:

💖 Felices 100 años a la querida actriz Hilda Bernard, afiliada a la Asociación Argentina de Actores desde 1942. pic.twitter.com/mDYgbi0E3i — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) October 29, 2020

"Es verdad, pero como me pareció una insolencia, el día de los Martín Fierro (reconocimiento a la trayectoria) dije hasta los 100. Si me vuelve la voz, quiero trabajar. Siempre fui muy sana. No tengo diabetes, ni colesterol alto, tomo mi pastillita para la presión", agregó.

A pesar de que en el 2014 sufrió un derrame cerebral, Hilda Bernard logró reponerse. La actriz argentina contó en ese entonces que no le ha afectado tanto como ha visto en otros casos:

“Me afectó, más que nada, toda la parte izquierda del cuerpo. La cara, el brazo y la pierna. Tengo que estar tranquila y caminar poco”, sostuvo.

Como se recuerda, interpretó a la ‘Profesora Hilda’ en “Rebelde Way”, un papel que le llenó de experiencia. La actriz aseguró que ninguna interpretación es menos o más, a todas le puso el mismo empeño a si sean secundarios.