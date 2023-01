El estudio realizado determinó que el actor protagonista de la primera temporada de la serie “Bridgerton” cumplía con todas las características para ser considerado el hombre más hermoso del mundo. | Fuente: Netflix

El actor Regé-Jean Page ha sido nombrado el hombre más guapo del mundo, de acuerdo a un análisis facial computarizado, realizado por el cirujano estético Julian Da Silva, quien usó la llamada proporción áurea para la elección. En segundo lugar se ubicó el actor Chris Hemsworth, seguido de Michael B. Jordan y Harry Styles.

De acuerdo a una entrevista con METRO, el doctor Da Silva, quien usó una técnica de mapeo facial a través de computadora, “estas nuevas técnicas nos permiten resolver algunos de los misterios de qué es lo que hace que alguien sea físicamente hermoso”.

El estudio realizado determinó que el actor protagonista de la primera temporada de la serie Bridgerton cumplía con todas las características para ser considerado el hombre más hermoso del mundo.

“Sus labios de forma perfecta obtuvieron una puntuación alta y la única calificación que obtuvo que fue un poco más baja fue para el ancho y largo de su nariz”, contó el doctor De Silva.

Regé-Jean Page logró un 93.65 % de precisión en relación al número áureo (el número Phi de los griegos), que mide la perfección física del rostro a través de medidas. Chris Hemsworth logró 93.53 %, Michael B. Jordan tuvo 93.46 % y Harry Styles logró 92.30 %, de acuerdo al análisis.

¿REGÉ-JEAN PAGE VOLVERÁ A "BRIDGERTON"?

Hace unos meses, el protagonista de Bridgerton Jonathan Bailey se reencontró con su excompañero de la serie Regé-Jean Page, sin embargo, tras su encuentro, el popular Simon Basset, negó su regreso a la famosa producción de Netflix.

Page cerró las especulaciones de volver a retomar su papel: "Los chicos están de vuelta en la ciudad", escribió el 21 de junio junto a una foto en sus redes sociales. "(No, no voy a volver al programa, por cierto, los periódicos lo inventaron). Pero tuvimos la mejor y más elegante reunión que he tenido en mucho tiempo con un excelente café italiano y sol”.

Regé-Jean Page confesó que su reunión con Jonathan Bailey solo fue de amigos y no tiene nada que ver con Bridgerton. En ese sentido, la serie de Netflix comenzará sus grabaciones para la nueva temporada en unos meses y esta vez, se centrará en Penelope Featherington y Colin Bridgerton.

