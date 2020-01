Artista ayacuchana canta "Bad Guy" de Billie Eilish en quechua. | Fuente: Instagram

La cantante Billie Eilish se hizo conocida en la industria de la música tras lanzar su tema “Bad Guy”. Sin embargo, fue la peruana Renata Flores quien lanzó una nueva versión de esta canción.

La artista sorprendió a más de uno al cantar en quechua, durante el Aniversario 485° de Lima. Mientras el público esperaba impaciente su presentación, ella emocionó a más de uno al interpretar el hit más conocida de estos tiempos.

Renata Flores vestía una blusa naranja y pantalón cargo que mostraba su estilo pop, sin embargo, no es la única versión que ha realizado ya que anteriormente lo ha hecho con “New Rules” de Dua Lipa, “The way you make me feel” de Michael Jackson y “When I was your man” de Bruno Mars.

En sus vídeos de YouTube, se pueden ver sus versiones en quechua de más temas y ella asegura que lo hace “con la finalidad de revalorar nuestra lengua ancestral”.

¿Qué tal esta versión de "Bad Guy" de Billie Eilish en quechua por Renata Flores Rivera? Publicada por Rock Achorao' en Viernes, 17 de enero de 2020

Renata Flores es una artista nacida en Ayacucho en la ciudad de Huamanga y su popularidad creció en el programa “La Voz Kids” en el año 2014. Después, siguió en el ámbito musical al lanzar sus canciones “Tijeras” y “Miradas”.

Estos hits combinan el género del momento, el trap, con el quechua. Con solo 18 años ha logrado posicionarse en la industria peruana y ya está promocionando su nuevo éxito al que llamó “Qam hina”.

En una entrevista para un medio local, Renata Flores anunció que en abril de este año estará promocionando su primer disco titulado “Isq’un” que significa “nueve” en quechua. Este álbum contará con temas originales combinando diferentes géneros.

Por otro lado, Billie Eilish reveló detalles de su gira “Billie Eilish, ¿Where do we go? World Tour”. por Asia donde los países en los que ofrecerá conciertos son Japón, Filipinas, Taiwán, China e Indonesia.