Kayfex, el artista peruano que fusiona los sonidos peruanos con los universales. | Fuente: Instagram

Cuando Luis Dallamont tenía 11 y vivía en su natal Ayacucho descubrió la batería. A esa corta edad era fanático de la agrupación mexicana de pop rock “Maná”, en especial de su baterista, Alex González, quien en ese entonces era su influencia principal.

Exploró el rock, también descubrió las baladas y hasta tocó covers de la banda uruguaya “Los Iracundos”, pero sabía que algo más grande le esperaba. Y estaba en lo cierto, pues a los 13 años descubrió un mundo que lo deslumbró: el de la fusión de los ritmos peruanos andinos con los universales. Llegó a ese gran universo para quedarse y convertirse en una joven promesa de la producción musical.

Tras colaborar con Renata Flores, cantante peruana de quechua-pop, en uno de sus mayores hits “La Tijera”, una fusión que combina la danza de tijeras y el “trap”, decidió que empezaría un largo camino para hacer de la música peruana algo universal. La reciente firma de un contrato con la disquera multinacional Warner Chappel Music es la prueba de que lo está logrando. Y va por más.

Háblanos de la experiencia de colaborar con Renata y de cuál fue tu participación en este proyecto.

A los 13 años empecé a fusionar la peruana con los sonidos actuales y ya hace tiempo había escuchado sobre la música electrónica y desde ahí empezó mi camino. Fue largo, y he probado con un montón de opciones e ideas. El 2018 lanzamos “Tijeras” y fue grande. Yo ya había trabajado con Renata Flores en su canción “Mirando a la misma luna” con los arreglos y parte de la producción, entonces ya existía confianza de por medio. Una noche me senté en el estudio a tratar de hacer una canción con la danza de tijeras y surgió la idea de fusionarla con el trap, entonces le presenté la idea a Renata y ella quedó encantada con el beat y decidió lanzar la canción en colaboración conmigo.

En la canción de Renata Flores ella habla sobre las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país. No han pasado ni seis meses en lo que va del 2019 y ya hay cerca de 70 mujeres que han muerto bajo el delito de feminicidio. ¿Crees que es positivo tocar estas temáticas desde la música como forma de generar un cambio?

Sí, es una problemática que yo opino que a todos nos preocupa y hacer cosas como las que hizo Renata, escribiendo esta canción para las mujeres que han sufrido violencia y empoderándolas me parece una propuesta demasiado positiva y me gustaría en el futuro poder participar en canciones que aborden la misma problemática. Además, me gustaría trabajar con más artistas mujeres. En Perú siempre he querido trabajar con mujeres que hagan crecer la industria musical en Perú y espero que ahora, con lo de Warner, se pueda lograr.

Precisamente este talento y constancia como músico y DJ te han llevado a firmar con Warner Chapell Music. ¿Cómo te sientes con este logro?

Me siento muy contento de que el trabajo que he venido realizando esté dando frutos y, mejor aun, que sea con sonidos peruanos.

Actualmente te encuentras entre Los Ángeles y Miami: ¿en qué proyectos estás trabajando?

Ahorita me encuentro en Los Ángeles participando en dos sesiones que (aun no puedo contar) pero es un proyecto con dos peruanos bastante famosos (uno de ellos va a salir en una película pronto). En Miami estuve trabajando con “Dale Play”, que es el autor de “El anillo” de Jennifer Lopez, después trabajé con “John the Producer”, que últimamente ha trabajado con Natti Natasha en sus dos hits “Sin Pijama” y “No me acuerdo”. Y ahora, regresando nuevamente a Miami, me reuniré con "Patrick Romantic", un peruano que fue quien escribió la canción “Mayores” de Becky G. En eso estamos.

¿Qué estás aprendiendo de todas estas personas que ya están en el rubro teniendo mucho éxito?

Mi trabajo es básicamente instrumental en colaboración con ellos. Nos mandamos ideas, en el estudio pasamos varias horas tratando de juntar lo que yo hago con lo que ellos ya hacen. Estoy aprendiendo muchas técnicas que ellos aplican en cuanto a producción y está siendo muy fructífero.

Hace algunos días conversaba con Wendy Sulca y me decía que la fusión de ritmos era el futuro: ¿estás de acuerdo con ella?

Correcto. Ese es el futuro y de hecho ya lo estamos haciendo ahora que estoy aquí y estoy participando en fusiones. Estoy tratando de que el sonido peruano se vuelva universal y de la mano también de otros productores acá que son top.

Además de Renata Flores y Wendy Sulca, ¿qué otros artistas y bandas están fusionando ritmos peruanos con otros más universales?

Escuché “Novalima” y me parece excelente el trabajo que realizan y artista es “Liberato”, que hace Hip Hop en quechua y tiene beats con guitarras que están muy buenos también.

Regresas pronto al Perú para presentar el nuevo videoclip de la canción “Tierra brava”; ¿nos puedes dar algunos detalles?

“Tierra Brava” es una canción que ya tenía terminada hace dos meses, pero estaba esperando el momento preciso para poder lanzarla. Es una canción que hice junto a Dayanne, que hace la parte de quechua de la canción y Nomódico que hace la parte rapeada. La canción trata sobre la identidad, sobre alzar el pecho por lo que uno es y por sus raíces. El instrumental está sazonado con quena, quenachos y al ritmo del dancehall.

¿Por qué crees que llamaste la atención de esta multinacional que te hizo la propuesta de trabajar con ellos?

De acuerdo con lo que ellos me han dicho, y puedo replicar las mismas palabras que me dijeron: mi trabajo les pareció particular, fuera de lo común y, de la manera en la que lo vengo realizando, les parece bien hecho y que puede convertirse en un sonido universal. Ahí apunto.