Camilo, Danna Paola, Pablo Alborán y otros artistas celebraron en redes sociales sus nominaciones a los Latin Grammy 2021. | Fuente: Composición (Instagram)

Camilo, Pablo Alborán y Danna Paola fueron algunos de los artistas que celebraron públicamente sus nominaciones a los Latin Grammy, que se entregarán el próximo 18 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.).



El colombiano Camilo fue el que tuvo más que celebrar, pues lidera la clasificación con 10 candidaturas, entre ellas al álbum, canción y grabación de año, aunque la noticia le pilló desprevenido en el aeropuerto de Londres.



“Perdón a toda la gente que me crucé en el aeropuerto de Londres, qué habrán pensado, estaba gritando y saltando por todos lados, a la Policía que casi me lleva preso por montarme en la banda de equipajes ja,ja,ja,ja!”, escribió el cantante.



Camilo acompañó su publicación de Instagram con una serie de videos en los que no puede contener su alegría mientras se desplaza por el aeropuerto y habla con su mujer, Evaluna Montaner, para repetir incrédulo su número de nominaciones: "¿10?".



La gratitud de Juan Luis Guerra y el silencio de C. Tangana

El segundo artista más nominado, Juan Luis Guerra, agradeció el reconocimiento a la Academia Latina de la Grabación.



"¡Gracias a la Academia del Latín Grammy por estas nominaciones que recibimos con alegría! ¡Felicidades a todos los nominados!", publicó el dominicano en Twitter.



Por su parte, el español C. Tangana no se pronunció sobre sus cinco candidaturas a los Latin Grammy 2021 en sus redes sociales, a pesar de ser el tercero más nominado.



Quien sí lo hizo fue Alizzz, productor de "El Madrileño", el disco de Tangana candidato a álbum del año: "6 nominaciones a los Latin Grammy, mejor productor y mejor álbum del año no se ni q escribir dios joderr", escribió en Twitter al poco de anunciarse el listado de candidatos.



¡Gracias a la Academia del Latín Grammy por estas nominaciones que recibimos con alegría! ¡Felicidades a todos los nominados! @LatinGRAMMYs — Juan Luis Guerra (@JuanLuisGuerra) September 28, 2021

La emoción de Danna Paola

Pablo Alborán calificó sus cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2021 de "locura" y Danna Paola hizo un directo con sus seguidores de Instagram para contar que se había enterado gracias a las notificaciones que llegaron a su teléfono.



Entre las reacciones más naturales estuvo la de Rozalén, que contó en un video que tuvo que parar su auto al conocer su nominación a mejor álbum de canción de autor.



La reacción de J Balvin

Sin embargo, no todo fueron alegrías, pues el colombiano J Balvin consideró que la Academia Latina no concede al reguetón el espacio que merece e invitó a sus compañeros de género a no asistir a los premios, a pesar de que está nominado en tres categorías.



Su reacción contrastó con las dos candidaturas obtenidas por la canción "Patria y vida", el "himno" de las protestas en Cuba, que desataron este martes la alegría entre sus autores y figuras del exilio cubano en Miami.



"He tenido la bendición de estar nominada 11 veces anteriormente, pero esta es la más especial porque Maykel Osorbo, que es también compositor y uno de los raperos de la canción, está preso en Cuba simplemente por haberla compuesto", indicó Beatriz Luengo.



"¡Por primera vez en la historia que el pueblo de Cuba está nominado a los Latin Grammy!", escribieron en Twitter Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes del dúo Gente de Zona.

(Con información de EFE).



