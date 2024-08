Robert Downey Jr. reveló cómo lo convencieron para regresar a Marvel con el personaje de Doctor Doom

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A fines de julio, Robert Downey Jr. sorprendió al anunciar su regreso a Marvel como Doctor Doom. Lo que se sabe hasta el momento es que el famoso actor estará en Avengers: Doomsday (1 de mayo de 2026) y Avengers: Secret Wars (7 de mayo de 2027), además de tener una breve aparición en The Fantastic Four: First Steps (25 de julio de 2025).

Como fue una sorpresa para todos, el intérprete de Iron Man contó cómo estuvo en contacto con el presidente de Marvel, Kevin Feige, y con Bob Iger, CEO de Disney; para darle más entretenimiento a los fanáticos del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). En conversación con The Hollywood Reporter, mencionó que hace un año estuvo en conversaciones para darle vida al villano.

"Entonces, probablemente hace un año… Kevin Feige y yo hemos mantenido el contacto. Somos amigos. Soy cercano a los hermanos Russo y tenemos otros negocios que estamos haciendo. Así que, hay este pequeño grupo de compañeros de viaje y tuve el instinto de que quería ir a hablar con Iger y tenía una idea fuera del Universo Cinematográfico sobre cómo podría ser útil para lo que está ocurriendo en los parques y todo su entretenimiento basado en ubicaciones".

Asimismo, Robert Downey Jr. aseguró que fue Feige quien dio la idea de que interpretara a Victor Von Doom para su regreso triunfal a Marvel. "Susan (productora de cine y esposa de Downey) y yo estábamos sentados con él y dijo: 'Se me sigue ocurriendo que si volvieras…'; y Susan respondió: 'Espera, espera, ¿volver como qué?'. Feige es un pensador creativo sofisticado sobre ¿cómo no retroceder?, ¿cómo no podemos decepcionar las expectativas? y ¿cómo seguir superándolas?'. Y más tarde, él dijo: 'Hagamos bien a Victor von Doom. Hagámoslo bien'. Entonces le dije a Kevin: '¿Puedo ir a hablar con Bob Iger?', él: '¿Sobre?, y yo le dije: 'Sobre todo'".

Tras ello, el actor comentó que fue a la casa del CEO de Disney, le contó la idea y fue aprobada. "Fui a la casa de Bob y no sé cómo describir esa experiencia. He tenido muchas experiencias realmente geniales, pero voy a la casa de Iger, nos sentamos y él dice: 'Me gusta'. Yo estaba como: 'Le gusta'. Él dijo: 'Ven al Campus de Imagineering'. Feige y yo vamos al Campus de Imagineering y quieres hablar de dos tipos a los que no es fácil sorprender, y mucho menos al mismo tiempo… No puedo decir mucho, pero lo que está ocurriendo allí en este momento, está tan más allá de mi expectativa de lo que era posible", sostuvo.

Robert Downey Jr. confirmó en la feria Comic-Con de San Diego (California) que regresará a Marvel como el villano Victor Von Doom en los nuevos proyectos de Avengers.Fuente: @robertdowneyjr

¿Cuánto cobrará Robert Downey Jr. por el papel de Doctor Doom?

Variety, que cita fuentes conocedoras del proyecto, no concreta la cifra que cobrará Robert Downey Jr., aunque asegura que se han establecido unas cuotas de retribuciones por rendimiento de los largometrajes que oscilan entre los 750 y 1 000 millones de dólares.

Para el actor, que ayudó a catapultar a Marvel "como una máquina de hacer dinero" gracias a su papel de Tony Stark en la primera película de Iron Man en 2008, su acuerdo también está lleno de ventajas, según el medio.

Downey, que recientemente recibió un Oscar por su papel en Oppenheimer, contará con viajes en jet privado, un dispositivo de seguridad y "todo un campamento de caravanas" durante los rodajes, precisó la publicación.

¿Quién es Doctor Doom?

Doctor Victor von Doom, conocido como Doctor Doom, es un supervillano que se ha enfrentado al equipo de Los 4 Fantásticos en múltiples ocasiones, especialmente manteniendo una rivalidad con Reed Richards debido a que ambos son científicos. Apareció en los cómics en 1962, y desde entonces se ha mantenido como uno de los villanos más famosos de Marvel.

Nació en Latveria, un pequeño país europeo, y es hijo de gitanos pobres. Su madre murió debido a la ira de un soldado y su padre perdió la vida a manos de un rey. Desde joven, descubrió artefactos místicos de su madre, lo que lo llevó a un camino de odio y poder. Obtuvo una beca en la Universidad Estatal de EE. UU. en Nueva York, donde conoció a Richards.

Durante un experimento fallido, Doctor Doom desfiguró su rostro, aumentando su odio y determinación. Viaja al Tíbet, donde un grupo de monjes forja su icónica armadura y máscara de hierro. Regresa a Latveria, derroca al monarca y renombra la capital como Doomstadt. Allí, centra sus investigaciones en robótica, armamento y viajes en el tiempo.

