Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia de los Andes, es acusado en redes sociales de tocamientos indebidos

Varias décadas después de su trágica experiencia en los Andes, Roberto Canessa, conocido por ser uno de los sobrevivientes en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, vuelve a estar en el centro de la atención, pero no por su hazaña heroica en la cordillera, sino por un incidente que está generado controversia en las redes sociales.

En un reciente evento en México, el médico y rugbista uruguayo fue captado en una situación comprometedora, donde parece toca indebidamente a una joven mujer que se encontraba junto a él sobre un escenario.

El hecho fue registrado en un video que se viralizó rápidamente, desencadenando una avalancha de críticas por parte de los usuarios.

Aunque Roberto Canessa no ha emitido ninguna declaración oficial hasta el momento, los comentarios señalan que su mano izquierda llegó deliberadamente a una posición inapropiada.

No obstante, entre las críticas, también han surgido voces que defienden al sobreviviente de 71 años. Algunos testigos que asistieron al evento afirman que el gesto pudo haber sido un accidente o malinterpretación. Asimismo, hay quienes sugieren que el incidente podría ser resultado de un error de cálculo.

Roberto Canessa y su participación en 'La sociedad de la nieve'

"Tenías que hacer tu propia agua, tenías que comerte a los muertos porque sino te ibas a morir", recuerda Roberto Canessa sobre su experiencia en la tragedia de los Andes. "Los muertos están ahí, al lado tuyo. Empezás a ver la muerte de otra persona, no con tristeza por él, sino con tristeza por ti, porque estás como en lista de espera", agregó.

Tras el estreno de la exitosa película La sociedad de la nieve en Netflix, la plataforma unió a los actores con los exjugadores de rugby donde juntos hablan de la dura experiencia de esos 72 días. "No tengo miedo de morirme, sino que me da lástima no seguir viviendo", comentó el médico.

Frente a Matías Recalt, actor que lo interpreta, Roberto Canessa le confesó que le hace acordar a cuando era joven. "Podrías ser mi hijo o mi nieto. Me haces acordar a mí cuando era joven, tenía esa manera de ser, desenfadada. Creo que todos los que encarnaron a los que sobrevivimos a lo de los Andes les han puesto un desafío porque yo no soy la misma persona que estuvo en el accidente", aseguró.

Canessa ahora tiene miedo de que le pase algo a sus hijos o a sus nietos. Cuando estaba en los Andes se dijo: "Si me tengo que morir, me muero, pero ahora no". "Sabía que era difícil sobrevivir, me ponía a llorar, pero tenía que seguir caminando. Lo peor es la incertidumbre, no saber si seguir viviendo. Qué bajo puede llegar el ser humano que su inspiración sea seguir viviendo. Me parece que La sociedad de la nieve toca el fondo de lo que puede resistir un humano, es brutal".

Roberto Canessa ha pasado dos tercios de su vida contando cómo enfrentó temperaturas bajo cero, dos avalanchas, escaló los Andes y comió carne humana para sobrevivir al accidente aéreo que marcó su vida a los 19 años.

