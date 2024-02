Greta Gerwig habla de su omisión como directora de 'Barbie' en los Oscar 2024: ¿qué dijo?

Greta Gerwig ha decidido hablar por primera vez sobre su no nominación a ‘Mejor dirección’ en los premios Oscar 2024. La cineasta encargada de llevar la película Barbie a las salas de cines de todo el mundo no dudó en recalcar que, a pesar de que la Academia no la consideró en su rol de directora de Barbie, si destacó que lo haga en su trabajo como guionista.

Fue en una entrevista a la revista Time, difundida por Variety, que la cineasta de 40 años también se refirió sobre Margot Robbie, actriz de la icónica muñeca de Mattel, quien tampoco fue nominada a ‘Mejor actriz’ con Barbie, pero que sí está considerada en la categoría ‘Mejor película’ al ser una de las productoras del largometraje más taquillero del 2023.

“Por supuesto que lo quería (la nominación al Oscar) para Margot Robbie, pero estoy feliz de que todos podremos estar ahí juntos. La mamá de una amiga me dijo: ‘No puedo creer que no hayas sido nominada’. Yo le respondí: ‘Pero sí lo fui. Recibí una nominación al Oscar’. Ella entonces me dijo: ¡Oh, eso es maravilloso para ti! Y le dije: ‘¡Lo sé!’”, declaró.

El anuncio de las nominaciones de los Oscar 2024 generó controversia entre los fanáticos y diversas personalidades tras dejar fuera de la categoría de dirección y actuación a Greta Gerwig y Margot Robbie, quienes fueron clave para la recaudación de Barbie, pero que sí fueron incluidas en ‘Mejor guion adaptado’ y ‘Mejor película’.

Greta Gerwig es directora y una de las guionistas de 'Barbie', película con más taquilla del 2023. | Fuente: Instagram (barbiethemovie)

Margot Robbie también se pronunció sobre su omisión en los Oscar

A fines de enero, Margot Robbie también rompió su silencio y habló su omisión como actriz en los Oscar 2024. Fue en un evento organizado por el Sindicado de Actores (SAG) y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión (AFTRA) que la protagonista de Barbie decidió hablar al respecto.

"No hay manera de sentirse triste cuando sabes que eres tan bendecido”, dijo la actriz de 33 años en una proyección del SAG. Seguidamente, mostró su apoyo a Greta Gerwig, quien tampoco fue nominada como Mejor directora, con Barbie, a pesar de ser la primera cineasta mujer que logra sobrepasar los mil millones de dólares en taquilla.

"Obviamente creo que Greta Gerwig debería ser nominada como directora, porque lo que hizo es algo único en su carrera, algo único en su vida, lo que logró, realmente lo es (…) Pero ha sido un año increíble para todas las películas", expresó la actriz.

América Ferrera y Ryan Gosling también se pronunciaron

Anteriormente, Ryan Gosling se refirió a la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en las categorías de Mejor dirección y Mejor actriz protagonista en los Oscar 2024.

"No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio”, acotó Gosling en un comunicado el martes.

Por otro lado, América Ferrera también se pronunció por las ausencias de Margot Robbie y Greta Gerwig. "Me decepcionó muchísimo que ellas no estuvieran nominadas. Greta ha hecho prácticamente todo lo que un director podría hacer para merecerlo", dijo la actriz en entrevista dada a Variety.

Por último, añadió: "Lo que Margot Robbie logró como actriz es realmente increíble (...) Y tal vez la gente se engañó al pensar que el trabajo parece fácil, pero Margot es una maga como actriz frente a la pantalla”.

