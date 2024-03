Roman Polanski enfrenta juicio por difamación en Francia tras ser acusado por agresión sexual

Roman Polanski, reconocido por dirigir películas como El Pianista y Chinatown, enfrentará un juicio por difamación en Francia el próximo martes. Esto surge tras cuestionar las acusaciones de agresión sexual que le atribuye la actriz Charlotte Lewis.



El director franco-polaco de 90 años, quien ha calificado estas acusaciones como una "odiosa mentira", no se presentará al juicio ante el tribunal correccional de París. En su lugar, será representado por sus abogados; mientras que Lewis, de 56 años, sí asistirá.



El ganador de tres Premios Oscar y de una Palma de Oro ha enfrentado acusaciones de agresión sexual y violación a lo largo de su carrera, las cuales, aunque prescritas, no han impedido su continuidad laboral. Polanski ha negado repetidamente estas acusaciones.



¿De qué acusó Charlotte Lewis a Roman Polanski?

En mayo de 2010, durante el festival de Cannes, Lewis afirmó que el director la "agredió sexualmente" durante un casting en su domicilio en París en 1983, a los 16 años. Lewis, que actuó en la película Piratas de Polanski en 1986, no lo denunció, pero declaró ante la policía estadounidense.



En diciembre de 2019, el director declaró a la revista Paris Match: "La primera cualidad de un buen mentiroso es una excelente memoria. Charlotte Lewis siempre es mencionada en la lista de mis acusadores sin que nunca se señalen [sus] contradicciones".



El cineasta se refirió así a los comentarios atribuidos a la actriz en una entrevista publicada en 1999 por el tabloide británico News of the World: "Quería ser su amante (...) Probablemente lo deseaba más que él". Lewis denunció en 2010 que sus citas "no [eran] exactas".

¿Por qué demandan por difamación a Roman Polanski?

Después de la entrevista de Roman Polanski en Paris Match, Charlotte Lewis presentó una denuncia por difamación. Los abogados del cineasta niegan cualquier difamación en sus declaraciones y llamaron como testigo al autor del artículo de News of the World, Stuart White.



"Difamar, desacreditar y calumniar forman parte integrante del sistema Polanski y esto es lo que Lewis denuncia con gran valentía", declaró a la AFP su abogado, Benjamin Chouai.

¿Qué pasó con Roman Polanski?

El director Roman Polanski, nacido en París en 1933, reside en Europa para evitar enfrentarse a la justicia estadounidense, que lo considera un prófugo desde hace más de 40 años tras ser condenado por mantener relaciones sexuales ilegales con una menor.



En Francia, Polanski ha mantenido un perfil muy bajo desde el año 2020, cuando la actriz Adèle Haenel abandonó indignada la ceremonia de los premios César. En dicho evento, Polanski fue galardonado como mejor director por su película El oficial y el espía.

