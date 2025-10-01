Rosalía responde a críticas por mostrar el vello teñido de sus axilas en París

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hace unos días, la cantante española Rosalía sorprendió a sus seguidores al ser una de las invitadas al desfile de la Semana de la Moda de París.

Sin embargo, su look desenfadado (top tipo halter, espalda descubierta y una falda tiro bajo) para el runway de Julie Kegels de la colección Primavera-Verano 2026, no fue lo que más llamó la atención de sus fans, sino fueron sus axilas.

La intérprete de Con Altura fue fotografiada alzando sus brazos y dejando ver el vello, que además, fue tinturado para hacer juego con su ropa.

Rosalía recibe críticas por teñirse los vellos de sus axilas.Fuente: Instagram: @rosalia.vt

La respuesta de Rosalía a sus ‘haters’

Rosalía compartió un carrusel de fotos de lo que fue su paso por París, pero recibió un sinfín de malos comentarios por sus axilas.

“Córtate eso pelos, por eso te termino Rauw”, “Eso es antihigiénico”, “Los vellos en las axilas generan sudoración excesiva”, entre otros. Si bien había otros mensajes positivos, la española decidió ponerle un alto a las críticas. Un usuario escribió en Instagram: “¿Y cuesta quitarse los pelos de las axilas?”.

A lo que Rosalía respondió con cierto sarcasmo: “Sí, pero aún cuesta más teñirlos, así que de nada por el servicio”.

Rosalía estará en la temporada 3 de ‘Euphoria’

El servicio de streaming Max reveló en febrero de este año que Rosalía se unirá al elenco y compartirá escenas con Zendaya, Jacob Elordi y demás compañeros de reparto. A través de las redes sociales, la intérprete emitió un comunicado asegurando que es “un sueño” formar parte del reparto y pondrá su “granito de arena” a la historia.

“Si hay algo que me emociona tanto como crear una buena melodía o escribir una gran letra es convertirme en una mejor intérprete cada día. Euphoria ha sido mi serie favorita durante los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de estar actuando junto a todas estas personas increíblemente talentosas que admiro tanto y contribuyendo con mi “granito de arena” para hacer realidad la visión de Sam (el creador) de hacer magia. ¡No puedo esperar para compartir lo que estamos haciendo! Besitos, Rosi”, compartió la cantante española.

Hasta el momento se desconoce cuál será el papel de Rosalía en la tercera temporada de Euphoria lo que tiene intrigado a todos sus seguidores.