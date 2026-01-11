“Si no mejora, necesitará cirugía”: Alexandra Hörler preocupada por el estado de salud de su bebé

La conductora contó que su pequeña Isabella se encuentra bajo observación médica y sigue un tratamiento con gotas y masajes en los ojos.

La periodista Alexandra Hörler compartió con sus seguidores un momento de preocupación relacionado con la salud de su hija menor. Mediante sus redes sociales, la conductora informó que Isabella, su bebé de dos meses, fue diagnosticada con una obstrucción en la vía lagrimal, afección que compromete el normal drenaje de sus ojitos y que actualmente mantiene en observación a la familia.

En un video publicado en sus historias de Instagram, se aprecia a la pequeña acompañada de su padre, el odontólogo Juan Francisco Pardo, durante una visita al oftalmólogo. En la consulta, el especialista realiza una evaluación detallada y establece un tratamiento inicial no invasivo, basado en la aplicación de gotas oftálmicas y masajes diarios para favorecer la apertura del conducto lagrimal.

“Aquí con mucha penita. Isabella tiene obstrucción en de la vía lagrimal. Tiene que usar gotitas y hacerle masajes en los ojos, porque si no mejora, necesitará cirugía”, escribió en sus historias de Instagram.

Hörler manifestó su preocupación al referirse al diagnóstico, señalando que se trata de una situación que afrontan con cuidado y atención constante. La periodista explicó que el seguimiento médico será clave en las próximas semanas para determinar la evolución de la bebé.

Alexandra Hörler enfrentó complicaciones en su embarazo

A fines de octubre de 2025, Alexandra Hörler informó a través de sus redes sociales que estaba internada en una clínica debido a complicaciones durante la etapa final de su embarazo. La periodista indicó que presentó hinchazón en los pies y piernas moradas, por lo que decidió acudir a revisión médica.

"Vine a la clínica porque tenía las piernas moradas. Claramente lo asocié con preeclamsia. Está súper hinchada", explicó la comunicadora en su cuenta de Instagram. Una vez en el centro médico, contó que su doctor solicitó exámenes adicionales para evaluar su presión y realizar un monitoreo fetal.

Alexandra detalló que la fecha prevista para el parto de su hija Isabella era el 15 de noviembre, con 38 semanas de gestación, pero dio a luz el 11 del mencionado mes.