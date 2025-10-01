Selena Gomez comparte fotos inéditas de su boda con Benny Blanco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selena Gomez mostró nuevas imágenes de su boda con Benny Blanco, en las que reveló por primera vez su vestido de recepción y otros detalles del evento.

En las fotografías que compartió en Instagram, la actriz y cantante, de 33 años, aparece con el productor estadounidense, de 37, en la pista de baile. En varias de las instantáneas, ella viste un vestido blanco de inspiración vintage con escote corazón.

Los vestidos de la ceremonia y la recepción

Además del vestido de recepción, Selena Gomez mostró detalles de su atuendo de ceremonia; un diseño de Ralph Lauren con encaje en la parte superior y una larga cola. La artista lo complementó con un velo sencillo y largo, y peinado con ondas estilo Hollywood clásico.

La intérprete también mostró un tercer vestido con un diseño 'halter' hasta el suelo y con corset estructurado, además de una cola de encaje.

Detalles personales de la boda

Entre las imágenes, la intérprete incluyó una toma de su ramo confeccionado con lirios. El organizador de eventos y florista, Tyler Speier explicó a People que esta flor simboliza "amor, pureza y renovación".

También mostró el pastel de bodas en forma de corazón y decorado con glaseado negro en cursiva con la frase just married. La torta estaba acompañada por figuras de una novia y un novio.

Escenario de la celebración

La ceremonia se realizó bajo un arco floral dentro de una carpa blanca con telas translúcidas y alfombras en el piso. Para la recepción, las mesas iluminadas con velas fueron decoradas con arreglos de dalias, también se dispuso de un mobiliario de terciopelo en tono óxido.