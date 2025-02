Día de San Valentín: Cristiano Ronaldo, Salma Hayek y otros famosos celebran el 14 de febrero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Día de San Valentín marca un momento especial en el año donde las parejas, los familiares y las amistades sacan a flote el amor y cariño que se tienen. Es así como varias celebridades de Hollywood, del deporte y de la política han usado las redes sociales para expresar cómo celebran este viernes 14 de febrero.

Entre los famosos que festejan están Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. El reconocido futbolista portugués y la modelo hispano-argentina decidieron publicar la misma fotografía juntos. En la instantánea se ve al delantero alzando los pulgares en señal de estar todo bien. A su lado está Georgina con una vestimenta y sonrisa al natural. “Mi único Valentín. Siempre”, escribió el exfutbolista del Real Madrid con un corazón. En seguida, Rodríguez comentó: “Mi gran amor”.

Por otro lado, la icónica actriz Salma Hayek también usó su cuenta de Instagram para poder publicar dos fotos al lado de su esposo François-Henri Pinault, con quien se casó el 2009. “Feliz Día de San Valentín, me siento muy agradecida de que después de 18 años mi amor aún me haga sentir tan amada”, expresó la mexicana.

Quien también decidió pronunciarse por el Día del amor y la amistad fue Eugenio Derbez. El recordado actor mexicano de La Familia P.luche compartió un video con varios momentos al lado de su actual esposa Alessandra Rosaldo. “My Valentine forever”, señaló el actor de No se aceptan devoluciones. En seguida, Rosaldo respondió: “Te amo con todo mi corazón”.

Alejandro Sanz y Candela Márquez celebraron su primer San Valentín

Alejandro Sanz y Candela Márquez celebraron su primer San Valentín este 14 de febrero. Luego de algunos meses de confirmar su relación, el intérprete de Amiga mía y Corazón partío usó sus redes sociales para compartir un carrusel de fotos al lado de su pareja.

“La clave, en todo, siempre será la armonía. Y ahí me encuentro (…) Sumergido en un abrazo que no aprieta, pero sí sostiene. Una mirada que no juzga solo comprende. Hoy, en especial, y cada día en particular, te amo, Candela Márquez”, sostuvo el cantante español.

En respuesta a la dedicatoria de Sanz, la actriz española publicó un tierno video al lado de su pareja reflejando los momentos más íntimos y donde se ve a Candela pintar unos muñecos en el pie de Sanz, además de fotos de ambos en viajes, eventos y paseos.

“Te elegiría en todas las vidas. Gracias por todos los momentos maravillosos y los que faltan por llegar. Te amo mi amor, Alejandro Sanz. Feliz 14 de febrero”, señaló la artista de 36 años.

Meghan Markle dedica romántico mensaje al príncipe Harry

Meghan Markle no quiso quedarse atrás. La duquesa de Sussex compartió una tierna foto al lado del príncipe Harry con quien lleva casi siete años en matrimonio y con quien tiene dos hijos.

En la foto, publicada en blanco y negro, Meghan Markle y el príncipe Harry aparecen dándose un beso mientras disfrutan de un aperitivo de papas fritas, pescado y carne al lado de copas de vino. En el post, la duquesa expresa cuánto extraña a su marido, quien se encuentra en Canadá apoyando los Juegos Invictus, mientras ella regresó a California para estar con sus hijos.

“Estoy en casa cuidando a nuestros peques y extrañando a mi Valentín, que sigue en los Juegos Invictus, cambiando vidas y mostrándonos el poder de la sanación y la resiliencia a través de estos increíbles veteranos y sus familias. No podría estar más orgullosa de mi esposo y de todo lo que ha logrado”, manifestó Meghan.

Del mismo modo, la duquesa le mencionó a su esposo: “Mi amor, comeré hamburguesas y papas fritas y pescado y patatas fritas contigo para siempre”.

Otras celebridades que celebraron San Valentín fueron: Ivanka Trump y Sofía Vergara. Ivanka, hija mayor de Donald Trump, posó junto a Arabella Rose, su hija adolescente de 13 años. Ambas lucen un largo abrigo rojo y botas de cuero mostrando su gusto por la moda.

Por otro lado, Sofía Vergara compartió en Instagram una postal con flores rojas, chocolate, y adornos junto a su mascota Amore y con Baguette, el perro de su hijo Manolo.

