De la gran pantalla a las pasarelas: la actriz Sandra Hüller abrió el desfile de Miu Miu en París

Con mirada sobria, paso firme y las manos en los bolsillos de un mandil azul, Sandra Hüller abrió el desfile de la firma italiana Miu Miu durante la Semana de la Moda de París.

La actriz alemana, de 47 años, debutó en la industria de la moda tras consagrarse como una de las figuras más deseadas por las casas de lujo, luego de su participación en las películas Anatomía de una caída y Zona de interés.

Sandra Hüller cambió de look y lució una melena en tono chocolate para el desfile de Miu Miu.Fuente: Instagram @miumiu

Sobre la pasarela, la intérprete mostró un cambio de look completamente distinto al que se le recordaba: dejó atrás su melena rubia para lucir un tono chocolate, y vistió un conjunto en clave layering que combinaba un pañuelo, una camisa, un abrigo y un mandil, todos en una paleta de azules claros y oscuros.

Miu Miu y su moda 'En el trabajo'

La firma italiana presentó su colección Primavera/Verano 2026, la cual se titula ‘En el trabajo’, donde se explora el trabajo que realizan las mujeres: sus desafíos, adversidades y experiencias. Según se detalle en las notas del desfile, esta colección “aborda su invisibilidad, se reconoce y se honra”. Además, se presente el trabajo “como expresión de esfuerzo. El trabajo como símbolo de cuidado y amor”.

Este mensaje se plasmó en prendas que representan el uniforme de trabajo de muchas mujeres, transformando el mandil, símbolo de clase obrera, en escudo protector de muchas otras prendas que se llevan debajo como camisas, casacas, pantalones anchos, entre otros.