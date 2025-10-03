Heidi Klum no dejó nada a la imaginación tras lucir un vestido transparente en la Semana de Moda de París

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo y presentadora alemana Heidi Klum volvió a ser el centro de todas las miradas durante la Semana de la Moda de París, donde asistió al desfile de la firma Vetements.

Bajo un abrigo XL en tono gris, Klum ocultaba un atuendo que reveló únicamente al ingresar al show: un vestido completamente transparente, con el que impactó a los asistentes y fotógrafos presentes.

El look, fiel al estilo arriesgado y vanguardista de la marca, destacó por su audacia y por la seguridad con la que la modelo de 51 años lo lució en uno de los eventos más importantes del calendario de moda internacional.

La aparición de Klum se suma a la lista de momentos llamativos que han marcado esta edición de la pasarela parisina.

Heidi Klum, la reina del Halloween

Klum ha mantenido una tradición de disfraces inolvidables a lo largo de los años. Desde Betty Boop en 2002 hasta una mujer biónica en 2019, sus transformaciones nunca dejan de sorprender. La modelo alemana, quien fuera anfitriona del reality Project Runway, ha sido en anteriores ediciones un gusano, Jessica Rabbit o ella misma de anciana.

En cada edición de su fiesta, Heidi Klum se reinventa y desafía las expectativas. Su amor por Halloween y su compromiso con la creatividad la convierten en una de las reinas indiscutibles de esta fecha. En 2023, su deslumbrante disfraz de pavo real se suma a su legado de transformaciones impresionantes. Y el año anterior, la supermodelo sorprendió a sus invitados al encarnar al famoso alienígena de la película de Steven Spielberg, E.T. el Extraterrestre, pero en versión femenina (1982).