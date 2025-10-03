Alessia Rovegno celebra con Paris Hilton en exclusiva fiesta de la firma Karl Lagerfeld en París

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La modelo y ex Miss Perú Alessia Rovegno fue una de las invitadas en la exclusiva celebración organizada por Karl Largerfeld, durante la Semana de la Moda de París, donde la protagonista de la noche fue Paris Hilton, quien se desempeñó como DJ.

La firma presentó su campaña Otoño-Invierno 2025 From Paris with Love con una velada en YOYO, Palais de Tokyo, que reunió a personalidades internacionales y amigos de la Maison.

Rovegno compartió en sus redes sociales fotos y videos de la fiesta, entre ellos fragmentos del show de Hilton, quien sorprendió al dejarle un comentario con emoticones de corazón y cara enamorada en sus redes sociales.

El ambiente estuvo marcado por glamur y música, con presentaciones de Marina Trench, la propia Paris Hilton y un cierre a cargo de Jodie Harsh, que mantuvo la energía de la pista en lo más alto.

La noche reunió a figuras de renombre como Heidi Klum, Ava Max, Rita Ora, Helena Christensen, Jon Kortajarena, Cara Delevingne, Taylor Hill, Coco Rocha, Kim Petras, Nicky Hilton, Leonie Hanne y Calum Harper, consolidando el evento como uno de los más comentados de la temporada.

¿Quién es Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno Cayo es una modelo e influencer peruana que tiene casi 900 mil de seguidores en Instagram. La joven es hija de la recordada cantante Bárbara Cayo y el empresario Lucho Rovegno.

A los 17 partió rumbo a la ciudad de New York, Estados Unidos, para materializar sus sueños. Allí participó en el New York Fashion Week 2022. A nivel local, desfiló en distintas pasarelas y protagonizó portadas de reconocidas revistas.

Además de haber sido coronada Miss Perú 2022, la modelo ha dedicado su vida al canto, incluso ha formado un dúo con su hermana Arianna Rovegno. Actualmente, mantiene una relación con el chico reality Hugo García, quien estuvo presente en la ceremonia de coronación.