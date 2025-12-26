Hallan sin vida a Imani Dia Smith, actriz que interpretó a Nala en 'El Rey León': su novio es sospechoso de homicidio

La actriz Imani Dia Smith, exestrella infantil de Broadway que interpretó a Nala en el musical de El Rey León, falleció a los 26 años en Nueva Jersey. De acuerdo con People, el caso es investigado como homicidio y derivó en el arresto de su pareja, como principal sospechoso del crimen.

Smith fue encontrada con heridas de arma blanca en una casa ubicada en Edison, Nueva Jersey, el domingo 21 de diciembre, luego de que se reportara el incidente a través de una llamada al 911. La actriz fue trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, en New Brunswick, donde fue declarada muerta.

El mismo día, su novio, Jordan D. Jackson-Small (35), fue arrestado y acusado de asesinato, según informaron la fiscal del condado de Middlesex, Yolanda Ciccone, y el jefe del Departamento de Policía de Edison, Thomas Bryan.

Las autoridades detallaron que el acusado enfrenta cargos por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un menor en segundo grado, posesión de un arma con fines ilícitos en tercer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado.

Smith interpretó a la joven Nala en Broadway entre 2011 y 2012Fuente: Gofundme / Imani Dia Smith

Una campaña de GoFundMe supera los 65 mil dólares para apoyar a la familia de la actriz.Fuente: Gofundme / Imani Dia Smith