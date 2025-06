Sasha Sokol gana batalla contra Luis de Llano por abuso sexual cuando ella era menor de edad

La Suprema Corte de México ratificó la condena civil contra el productor Luis de Llano por una relación abusiva con Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años.

El 8 de marzo de 2022, Sasha Sokol, exintegrante de Timbiriche, rompió su silencio: usó sus redes sociales para revelar que había tenido una relación inapropiada con el productor Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39. Hoy, tres años después, la justicia finalmente ha fallado a su favor al confirmar de forma unánime la condena civil contra el productor mexicano.

Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de México ratificó la condena por daño moral contra De Llano por la relación que sostuvo con Sokol hace casi cuatro décadas. Los cinco integrantes de la Primera Sala negaron el amparo directo que el productor había presentado contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, emitido en septiembre de 2023, que ya lo responsabilizaba civilmente. El fallo establece que la acción judicial no prescribe en casos de abuso sexual contra menores.

Según la resolución de la Corte, los argumentos del productor fueron calificados como “infundados” e “inoperantes”, por lo que “lo procedente es negar el amparo y la protección de la justicia federal”. La sentencia condena a De Llano a ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol y al pago de una indemnización económica, cuyo monto será definido luego del juicio.

Sasha Sokol reacciona tras el fallo

"Deberá aceptar las consecuencias de sus actos", escribió Sasha Sokol en sus redes sociales tras conocerse el fallo. "Esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas, ya que la Primera Sala de la SCJN ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores", agregó.

Aunque reconoció que “ninguna sentencia, por sí sola, tiene la capacidad de reparar tanto daño”, valoró profundamente el fallo: "A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas, como que mis papás estaban de acuerdo, o incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que 'en la mente de una niña fantasiosa'."

"Por eso la justicia lo ha condenado por abuso continuo: desde la relación sexual hasta el daño moral", afirmó. "Llevar las cosas hasta aquí me ha devuelto la capacidad de acción. Hoy tengo en mis manos las riendas de mi vida y puedo cuidarme. Estabilizar la verdad es el principio de la reparación".

¿Por qué Sasha Sokol denunció a Luis de Llano?

Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano en 2022, luego de que el productor hablara de su relación en una entrevista en el pódcast de Yordi Rosado. “Sí tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio”, afirmó el productor en ese momento.

Sokol respondió en sus redes sociales: “Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”. También aclaró que sus padres se opusieron a la relación cuando se enteraron, pero que ella, por miedo a que su carrera se viera afectada, mintió y la relación se prolongó durante años.

"En cuarenta años de carrera artística, solamente en dos ocasiones he hablado de forma pública sobre mi vida privada, y ambas obedecen a la misma intención: generar conciencia sobre los riesgos que vivimos los jóvenes. Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos", añadió en aquella declaración pública, que cerró con la frase: "Nos vemos en los tribunales".

