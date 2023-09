"Tenemos ideas para la próxima": productor de 'Saw' planea una continuación de la película

La entrega de Saw X nos contará la historia de John Kramer, interpretado por Tobin Bell, y nos mostrará la historia del asesino. Si bien hay mucha expectativa en cuanto al estreno de la cinta de terror en el cine, uno de los productores tiene pensado en la continuación.

“Somos un poco supersticiosos. Tendemos a no ir demasiado lejos. La película se estrena dentro de poco. Nosotros tenemos ideas para la próxima, pero aún no hemos cogido lápiz y papel”, dijo Oren Koules al medio ComicBook.

Asimismo, aseguró que en Saw X “realmente queríamos que fuera una historia de John Kramer, y contar la historia de John Kramer. Así que en los primeros 30 minutos de la película, él es John Kramer, aún no hay ningún indicio de Jigsaw”.

Por otro lado, el director Kevin Greutert destacó la actuación de Tobin Bell y resaltó que “no es probable” que otro actor interprete a Jigsaw.

¿Qué dice la crítica de Saw X?

Simon Thompson de Forbes:

"Saw X es sin duda una de las mejores de la franquicia. Poner a John Kramer en el centro del escenario más que nunca funciona de manera brillante y Tobin Bell es genial. El "regreso" de Amanda se ejecuta de manera brillante y las trampas se encuentran entre algunas de las mejores, aunque sean bastante simples, además la historia lo es".

Russ Milheim de The Direct:

"El último juego sádico de Jigsaw va hasta la médula y ofrece una historia contundente, algunas trampas mortales de siguiente nivel y actuaciones sólidas de todo el reparto".

Shannon McGrew de Nightmarish Conjurings:

"Ahora que se ha levantado el embargo de redes sociales, me complace anunciar que Saw X es una de las mejores incorporaciones a la franquicia. Recupera la esencia original de la primera película y al mismo tiempo permite al público obtener una visión más profunda de [John] Kramer. Además, las trampas son *beso del chef*.

Chris Killian de Comicbook:

"Mientras estaba en Universal hoy, se levantó el embargo social, así que puedo decirles que Saw X es aterradora, difícil de ver y probablemente la mejor secuela de Saw en unos 15 años. Se encaja perfectamente entre 1 y 2 y revela un lado de Jigsaw que no hemos visto antes. Los fans de Saw lo disfrutarán".

Kaitlyn Booth de Bleeding Cool:

"Pude ver Saw X, y fue la primera (película de la franquicia) que vi. Tobin Bell realmente es alguien en este papel, y puedo ver por qué el interés disminuye sin él, y él está mucho en esto. Creo que a los fans les gustará, pero ¿convertirá a alguien nuevo? Todavía estoy indecisa".

Vannah Taylor de Fangoria:

"Es seguro decir que creo que Saw X es fácilmente una de las películas mejor elaboradas de la franquicia. Sin sacrificar ninguno de los ingredientes clave que hacen una gran película de Saw, esta nueva entrega ofrece una historia más emotiva de lo que había anticipado... ah, y es un muy buen momento".