¿Quién es Jeremy Allen White, el actor de 'Shameless' y 'The Bear' que protagniza la nueva campaña de Calvin Klein?

Jeremy Allen White, conocido por las series Shameless y The Bear, se ha convertido en la sensación del momento al protagonizar la última campaña de ropa interior de Calvin Klein. Las redes sociales se encendieron cuando la famosa marca publicó una serie de imágenes y videos, mostrando a White caminando por el corazón de Nueva York.

En el comercial, el actor pasea hasta una azotea con el icónico skyline de Nueva York de fondo, despojándose de su ropa para revelar las prendas de Calvin Klein. La campaña estuvo dirigida por el fotógrafo Mert Alas, responsable de retratar a celebridades como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Gigi Hadid y Dua Lipa.

¿Quién es Jeremy Allen White?

Jeremy Allen White, nacido el 17 de febrero de 1991, ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera. Reconocido con tres Globos de Oro por su actuación en The Bear, el artista ha consolidado su estatus con la reciente película The Iron Claw, que protagoniza junto a Zac Efron, donde desarrolló una impresionante masa muscular para el papel.

"Me gustaba bailar mucho cuando era niño y, eventualmente, estudié danza. Tenía mucha energía. Me gustaba obligar a mis padres a sentarse y verme moverme mucho. Así que, no sé, cuando era joven. Ocho, nueve, diez años. Sentía que el tap era lo más genial para mí. Se sentía muy divertido", comenta el actor.

¿Cómo ha reaccionado Rosalía?

Las imágenes del esculpido torso de Jeremy Allen White han desatado furor en la red y las especulaciones sobre su relación con la cantante Rosalía, quien ha mostrado su aprobación con un 'me gusta', solo han aumentado el interés en el actor. Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente su noviazgo, los paparazzi los han capturado juntos en varias ocasiones.

En diciembre, fueron fotografiados mientras salían tomados de la mano de un establecimiento. En esta ocasión, optaron por coordinar sus atuendos en color negro. La cantante lució una elegante polera con cierre, acompañada de un vestido y tacones stiletto, mientras que el protagonista de The Bear adoptó un estilo más informal, llevando pantalones deportivos, un suéter y una gorra camel.

¿Dónde actúa Jeremy Allen White?

Jeremy Allen White destaca como un versátil actor de cine y televisión. Su reconocimiento se cimentó al dar vida a Phillip Lip Gallagher en la exitosa teleserie Shameless. Sin embargo, su talento se extiende más allá de la pantalla chica, habiendo participado en diversas películas, entre las que se incluyen Beautiful Ohio, The Speed of Life, Afterschool, Twelve y Movie 43.

A pesar de su éxito, White revela que, para sorpresa de algunos, todavía elige viajar en tren, a todas partes, cuando se encuentra en Brooklyn: "Utilizo una bicicleta. Supongo que es algo bastante típico de Brooklyn en estos días. Principalmente me desplazo por la ciudad en una bicicleta".

Jeremy Allen White protagoniza la neuva campaña de Calvin Klein.Fuente: Instagram/Calvin Klein

