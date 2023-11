"Cada quien por su camino": Sebastián Yatra confirmó su ruptura con Aitana

Tras los rumores de una ruptura, Sebastián Yatra confirmó que ya no tiene una relación amorosa con la española Aitana. Si bien nunca confirmaron a los medios que mantenían un romance, siempre compartían imágenes juntos y los paparazzi los captaban de manera muy cariñosa.

No obstante, después de un año, el colombiano aseguró que ambos están "solteros" y que están "viviendo su propio camino". "Bueno, nos queremos un montón, somos y seremos grandes amigos de la vida, pero en este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien, viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", señaló un día después de que la intérprete diera su primer concierto en Colombia.

Durante el concierto, y antes de que Sebastián Yatra revelara que no están juntos, Aitana no hizo ninguna mención al colombiano, algo inesperado por encontrarse en el país del que era su pareja sentimental. Además, durante su presentación, se refirió a que este año le han pasado cosas buenas y también malas, destacando que a pesar del apoyo del público bogotano no se encontraba en un buen día.

Las dudas y Corazón sin vida, las dos producciones en las que hubo una colaboración en el pasado entre los dos artistas que se conocieron en España en 2017, tampoco se escucharon sobre el escenario de un Movistar Arena que esperaba alguna de ellas. Con este mensaje de Yatra acaba una historia de amor de la que todos hablaron durante meses y de la que solo llegó la confirmación cuando se rompió.

Sebastián Yatra y Aitana trabajaron juntos en "La Voz Kids" en España.Fuente: @lavozespaña

¿Cómo inició la relación de Sebastián Yatra y Aitana?

Tras romper su relación con el actor español Miguel Bernardeau en 2022, comenzaron los rumores de un posible romance de Aitana con el colombiano Sebastián Yatra y fue confirmado por una serie de fotos que publicó la revista ¡Hola! Ambos viajaron a Los Ángeles en vuelos diferentes, pero no lograron pasar desapercibidos. Al encontrarse en el aeropuerto, los seguidores de los artistas también los capturaron juntos.

Meses después, durante sus vacaciones en Ibiza, se han relajado y los paparazzi captaron su primer beso. Desde ese momento, dejaron de 'esconderse' para dar rienda suelta a sus sentimientos tras varios años de amistad.

Sebastián Yatra besó a una bailarina

Después de que ya no compartía fotos con Aitana por lo que se rumoreó una ruptura, Sebastián Yatra estuvo de gira en España en julio de este año donde ofreció un concierto en el Starlite de Marbella, en la costa del Sur. En su show, el cantante colombiano fue captado besando a una bailarina de su elenco ante la mirada del público que agotó todas las entradas en el recinto.

De acuerdo con información de la revista ¡Hola!, estuvo “muy cariñoso” con una de sus bailarinas que lo acompañaba mientras cantaba sus éxitos Tacones rojos, Robarte un beso, No hay nadie más, Traicionera, entre otros. Por otro lado, el diario Sur publicó una serie de instantáneas donde se le ve a Sebastián Yatra cantando en complicidad con la misma bailarina en el que fue su cuarto concierto en España tras estar en Madrid, Valencia, y Cádiz.

Aitana ofrecerá concierto en Perú

La cantante española tiene programado un único concierto en Perú para este 2023. Su presentación será el 28 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima. La también coach y jurado de La Voz Kids en España dará a conocer los éxitos de su tercer álbum Alpha donde cantará en una faceta diferente a la de sus dos primeros álbumes Spoiler y 11 razones.

"Este cartel es un sueño que todavía estoy asimilando. 9 únicas fechas en Latinoamérica", compartió en su cuenta de Instagram. "México, Perú, Colombia, Uruguay, Chile y Argentina, qué ganas de verlos a todos”, agregó.