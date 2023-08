Sebastián Yatra debuta como tenista en el Abierto de EE.UU. con los consejos de Rafael Nadal

El cantante colombiano Sebastián Yatra ha cambiado temporalmente los reflectores y los micrófonos por una raqueta de tenis, al unirse como pareja de dobles al tenista español Carlos Alcaraz. Este miércoles, ambos brillaron en un partido de exhibición en las actividades previas al Abierto de Estados Unidos.

En una entrevista con EFE, Yatra compartió su entusiasmo por la experiencia: "Carlos es lo máximo. Nos llevamos muy bien desde hace tiempo. De hecho, nos conocimos aquí el año pasado que Rafa Nadal me invitó a verle en su primer partido". Además, agradeció a Alcaraz por introducirlo al tenis, aunque reconoció que no planea competir profesionalmente. "Obviamente nunca voy a jugar al tenis a un nivel profesional... Pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte súper divertido".

En el evento Stars of the Open, una noche de partidos de exhibición en Nueva York para recaudar fondos para Ucrania, Yatra se unió a Alcaraz, actual número uno del mundo y campeón defensor del Abierto de EE.UU. Aunque los protagonistas eran Alcaraz y el estadounidense Frances Tiafoe, la adición de Yatra y Jimmy Butler de la NBA aportó un toque especial, de un ambiente de muchas bromas y relajo.

Yatra, quien además será la estrella del concierto Sounds of the open que organiza el Abierto de EE.UU., expresó su gratitud a Alcaraz y al US Open por la invitación; y recordó que de niño jugaba tenis. "sí tenía alguna base de pequeño y cuando me dijo Carlos para venir (...) empecé hace dos meses a tomar clases otra vez y las primeras pelotas que pegaba no había una que entrara. Todas salían volando (risas). Entonces, sí me tocó entrenar bastante", explicó.

Aprendiz de Rafael Nadal

Sebastián Yatra recibió "un montón de consejos" de Rafa Nadal, otro gigante del tenis, y entrenó intensamente para la exhibición. "Me preparé a full y por eso fui donde Rafa y su academia en Mallorca, que es el lugar más impresionante del tenis que debe haber en el mundo. Es como la fábrica de chocolates de Willy Wonka y él es Willy", bromeó.

En cuanto a su música, este viernes ofrecerá una presentación en el Sounds of Open del Abierto de EE.UU. "Es un concierto megaúnico. Sobre todo, en un país como EE.UU., que no solamente hay latinos sino gente de todos lados del mundo", destacó. El intérprete de éxitos como Tacones rojos y No hay nadie más compartió que "es muy bonito" tener la oportunidad de conectar con la gente en Estados Unidos que ha visto Encanto y otros proyectos suyos.

Vagabundo, de Sebastián Yatra

Con un verano exitoso gracias a su incursión en el merengue y el género tropical con Vagabundo, Yatra busca escribir canciones que resuenen con las personas en diversos géneros. "Lo importante al final y lo que dicta mi carrera es la música, son las canciones. Uno puede hacer todas las cosas de prensa y lo que quiera. Pero si no escribes canciones con las que se puedan identificar las personas, nada va a trascender porque las canciones pueden vivir mucho más largo que un ser humano", explicó.

Finalmente, Sebastián Yatra dejó abierta la posibilidad de continuar con el tenis como un pasatiempo sin dejar de hacer música. "Puedo ser como Michael Jordan, que sale del baloncesto, entra al béisbol y luego vuelve".