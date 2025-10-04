Selena Gomez comparte fotos postboda junto con Jennifer Stone, de ‘Los Hechiceros de Waverly Place’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selena Gomez continúa compartiendo detalles íntimos de su boda con el productor musical Benny Blanco, celebrada recientemente en una ceremonia privada. En sus redes sociales, la artista publicó una nueva serie de fotografías que enternecieron a sus millones de seguidores, especialmente por la aparición de Jennifer Stone, su mejor amiga y compañera en la recordada serie de Disney Channel Los Hechiceros de Waverly Place.

En una de las imágenes, ambas aparecen sonriendo, reviviendo la amistad que inició hace más de una década en los sets de grabación. Stone acompañó la publicación con un tierno mensaje:

“Jaja parezco directamente un tomate en esta foto, pero a este tomate le encantaron todos los pequeños momentos contigo y con todos los que te aman el fin de semana pasado”, escribió, haciendo referencia al matrimonio de Selena Gomez y Benny Blanco.

Además, en otras instantáneas se ve a Selena paseando por la playa junto a Benny Blanco, luciendo relajada y feliz, así como escribiendo sus votos matrimoniales a mano, un gesto que los fanáticos destacaron por su sencillez y romanticismo.

Selena Gomez compartió foto con Jennifer Stone después de su boda.Fuente: Instagram: @selenagomez

Historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco han demostrado que, a veces, las mejores historias de amor nacen de la amistad. La cantante y actriz conoció al productor musical en 2019, cuando trabajaron juntos en la canción I Can’t Get Enough, colaboración que también incluyó a J Balvin y Tainy. En ese entonces, su relación era únicamente profesional y de camaradería.

Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció fuera del estudio de grabación. En diciembre de 2023, Gomez confirmó públicamente a través de redes sociales que mantenía una relación sentimental con Blanco, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. Desde entonces, ambos han compartido momentos juntos en eventos, viajes y publicaciones en Instagram, mostrando un romance sólido y auténtico.

En entrevistas recientes, Selena ha descrito a Benny como un hombre que la apoya, la hace sentir segura y la valora en su esencia. Por su parte, el productor ha confesado que la cantante es su “mejor amiga” y que sueña con formar una familia a su lado.

