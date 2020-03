Selena Gomez estrena el videoclip de su canción "Dance Again", tema que forma parte de su disco "Rare". | Fuente: AFP

Este año, la cantante Selena Gomez lanzó su nuevo disco “Rare”, tras una pausa de cinco años. La característica que resalta en sus temas es el amor propio con lo que muchos fans la felicitaron al considerar que es un paso importante al dejar atrás su pasado con Justin Bieber.

Después de estrenar el álbum, faltaba mostrar el videoclip de cada canción y decidió empezó con “Dance Again”. A través de su cuenta de Instagram, la cantante aseguró sentirse rara por presentarlo en estos tiempos difíciles debido al coronavirus.

La artista decidió colaborar durante esta crisis y señaló que parte de las ganancias las donará para tratar a las personas que fueron contagiadas por el COVID-19.

“Se siente un poco extraño lanzar algo tan alegre en medio de un momento tan pesado para nuestro mundo, pero también creo que es un buen recordatorio de que lo superaremos juntos”, escribió junto a un avance del videoclip.

Después, Selena Gomez agregó: “Por cada compra del nuevo merchandising 'Dance Again' en mi tienda, una parte de las ganancias beneficiará al Fondo de ayuda MusiCares COVID-19”.

ÉPOCA DE CRISIS EMOCIONAL

"Rare" es el regreso de Selena Gomez a lo grande con 13 canciones que llevan títulos confesionales como "Lose you to love me", "Vulnerable" o "People you know". Con el disco, la artista pone fin a unos años que empezaron a complicarse cuando, en 2016, tuvo que cancelar su gira mundial al ser diagnosticada con lupus.

Eso motivó una depresión acompañada por episodios de ansiedad. Para terminar de empeorar las cosas, la exestrella Disney se sometió a un trasplante de riñón -donado por su entonces mejor amiga, Francia Raisa- que derivó meses después en una "crisis emocional" por la que fue ingresada en un psiquiátrico para seguir una forma de tratamiento denominado terapia dialéctica conductual.

"Pensé que es importante compartir música, ya que sé que muchos pueden relacionarse con el hecho de que el camino hacia el autodescubrimiento generalmente pasas por las cicatrices en la vida. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás al otro lado más fuerte y como una mejor versión de ti mismo", dijo Selena Gomez.

Antes de "Rare", su último disco fue "Revival" en 2015. A principios del 2019 cantó en "I can't get enough", una colaboración con Benny Blanco, J Balvin y Tainy. Además, hizo un cameo en la última película de zombies de Jim Jarmusch, "The dead don't die".