Los rumores del posible romance crecieron luego de que ambos compartieran fotografías de unas cortas vacaciones de diciembre en Big Bear junto a un grupo de amigos. | Fuente: Archivo

Después de pasar un difícil momento a causa de una crisis emocional, Selena Gomez vuelve a ser parte de los titulares de la prensa rosa de Estados Unidos. Esta vez, afirman que la cantante acaba de iniciar una relación romántica con el actor Austin North, un ex chico Disney que protagonizó en la serie juvenil “¡Yo no he sido!”.

De acuerdo con la revista Life & Style, una fuente cercana a Selena asegura que Austin “ha sido una influencia positiva en su vida". Los rumores del posible romance crecieron luego de que ambos compartieran fotografías de unas cortas vacaciones de diciembre en Big Bear junto a un grupo de amigos.

North tiene 22 años y nació en Cincinnati. Ha sido parte de las series “Wasabi Warriors”, “Hospital General”, “A.N.T. Farm”, “See Dad Run”, “Jessie”, “All night”, así como su protagónico en “¡Yo no he sido!” en 2014.

Los fans se han mostrado contentos por la reaparición de Selena Gomez y su semblante alegre. | Fuente: Instagram

REGRESO A REDES

La ex estrella Disney, de 26 años, luce feliz en compañía de un par de amigas quienes compartieron las primeras imágenes de la joven luego de su paso en el centro psiquiátrico.

En las fotos, se ve a Selena Gómez acompañada por la actriz Bailee Madison paseando en el Big Bear de California. La estrella de "Good Witch" fue quien publicó la instantánea en Instagram.

"¡Qué alegría verla tan bien!", "todos los éxitos del mundo para ti" y "la mejor noticia del día" fueron algunos de los comentarios de los fans de la cantante que se alegraron de volverla a ver.