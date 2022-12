Selena Marie Gomez es una cantante, actriz, compositora, productora, diseñadora, bailarina, directora, presentadora y empresaria estadounidense. | Fuente: Instagram

Imágenes de Selena Gomez donde lucía muy delgada cuando era pareja de Justin Bieber se han vuelto virales nuevamente en redes sociales. Un video de Tik Tok hizo una recopilación de cómo lucía la cantante y la artista no dudó en comentar con una cara triste este clip que lleva por título ‘La razón por la que Selena siempre estaba delgada cuando era pareja de JB’.

Más tarde, los fanáticos comenzaron a comentar la publicación y uno de ellos puso: “Justin fue malo. Yo todavía los quiero. Siempre seré Jelena”, a lo que la protagonista de 'Only murders in the building' respondió: "No, cariño. Él es más de modelos. Yo soy demasiado normal".

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que Selena Gomez se pronuncia públicamente sobre su relación pasada con Justin Bieber y sobre su peso. “Mira yo intento estar delgada pero luego voy a 'Jack in the Box' y pido cuatro tacos, tres rolls de huevo, unos aros de cebolla y un sandwich de pollo picante. Pero sinceramente me da igual mi peso, la gente me va a criticar igual. Por ser muy grande, por ser muy pequeña… Por no encajar. Meh meh meh meh”, dijo en una entrevista.

Los cantantes tuvieron una relación entre el 2011 y 2018 donde terminaron definitivamente. Meses después, el intérprete de ‘Peaches’ se casó con la modelo Hailey Baldwin con quien mantiene un matrimonio estable.

“Siento que tuve que pasar por el peor desamor posible y luego olvidarme de todo a la primera, fue muy confuso. Pero creo que era necesario que ocurriera y al final fue lo mejor que me ha pasado”, aseguró en su documental.

Hailey Bieber sobre el fin de la relación de Justin Bieber y Selena Gomez

Que la imagen entre Hailey Bieber y Selena Gomez haya causado revuelo en octubre de este año, se debe también a que un mes antes, la esposa del cantante canadiense se refirió por primera vez a la exestrella Disney. Ella y Justin Bieber estuvieron juntos durante siete años (con idas y vueltas) y terminaron su romance definitivamente en 2018.

"No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Cuando empezamos la relación, (Justin) no estaba en una. Jamás haría eso, no estoy interesada en romper parejas y no me educaron para hacer eso. Creo que hay situaciones en las que de hecho puede ser confuso con un ex: ir y volver (con la relación) y que no deja claro el estatus de la pareja. No era el caso en absoluto", comentó Hailey durante una entrevista en el podcast de Alexandra Cooper, ‘Call Her Daddy’.

Hailey Bieber continuó afirmando que su compromiso y matrimonio con Justin no se dio precipitadamente y que, a diferencia de lo que se cree, ambos se conocían desde hacía años, desde que ella tenía 18. Ambos, como se recuerda, se comprometieron tres meses después de que el cantante de 'Baby' rompiera con Selena Gomez.

"Puedo entender que parezca que nos casamos de forma muy precipitada porque justo antes ellos habían pasado unos días juntos. Esa fue la forma que tuvieron (Justin y Selena) de cerrar definitivamente esa puerta, pero no estaban juntos. De todas maneras no es mi relación. Yo no tengo absolutamente nada que ver, aunque respeto muchísimo que existiera. Esa forma de cerrar su capítulo (juntos) fue lo mejor para que pudiera avanzar y seguir adelante”, dijo Hailey.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.