Oprah Winfrey definitivamente no quiere hijos. Ella apoya a un grupo de niñas escolares en Sudáfrica y eso es suficiente para ella. "Supe que no iba a arrepentirme por no tener hijos porque siento que soy la madre de los niños del mundo [...] No hubiera sido una buena madre para los bebés, no tengo paciencia", sostuvo.