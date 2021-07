Sergio George habla sobre su distanciamiento con Tito Nieves | Fuente: Instagram

Tras su presentación en el programa de Magaly Medina, Sergio George reveló que hubo un distanciamiento con Tito Nieves, pero no fue Yahaira Plasencia la culpable de ello, tal y como lo dijo Daniela Darcourt, sino fueron por cosas externas.

Como se recuerda, el tema ‘Si tú te atreves’ es bajo la producción de norteamericano y quiso promocionarla, pero hubo discusiones y no llegaron a un acuerdo.

"Esa producción la pagué yo. Tito pagó la parte de la voz en Orlando, yo pagué la producción, y las regalías no me interesan, yo ni he cobrado. Yo lo hice para ayudarlo a él, y ayudarlos a los dos (Tito Nieves y Daniela Darcourt). Yo no tenía que meterme, solo quería ayudar, pero si yo quisiera, podía promocionar mi producto, aunque no lo hice", dijo.

A pesar de ello, Sergio George hizo un mea culpa y recalcó que fue él quien se sobrepasó al responder a los medios sobre su relación con Tito Nieves.

“Lo que pasó fue un malentendido, donde la culpa quizá fue mía. Muchas cosas pasaron antes de esa canción salir, había mucha comunicación entre los tres de cómo generar noticia, y quizá me pasé un poco en ese live", dijo en alusión a la promoción de la canción.

Así terminó su amistad

Tito Nieves mostró en el programa de Magaly Medina unas conversaciones que había tenido con Sergio George donde discuten ya que el productor comparó la larga carrera que tenía con la de Yahaira Plasencia:

“¿Qué tiene que ver Yahaira Plasencia y Marc Anthony con esta promoción? Entonces veamos, si yo como Tito Nieves puedo hacer 1 millón de views en una hora como Yahaira (...) Yahaira en su vida va a poder pararse o ser lo que yo soy y lo sabes, me siento muy mal por Daniela, me he disculpado con ella. Nunca esperé esto de ti”, se lee en el mensaje.

A pesar de ello, el puertorriqueño espera que esta rencilla termine pronto porque con el productor musical, tiene una amistad de muchos años:

“Yo le rezo a Dios que la pelea no dure mucho. Le pido perdón a Daniela Darcourt por esto, porque la canción está gustando (...) Sergio tiene 59 años y yo lo conozco muy bien la mentalidad que tiene, pero hace algún tiempo tiene una mentalidad muy dañina, parece que le gusta jugar con la prensa. Me da una pena porque llevamos años de amistad, pero que aquí termina”, finalizó diciendo.

