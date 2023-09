Shakira culpa a 'Waka waka' por conocer a Gerard Piqué y revela que su hijo le presentó a Bizarrap

Las caderas no mienten y tampoco guardan secretos. Shakira ha hecho un recorrido por su extenso catálogo musical y ha compartido detalles inéditos de sus canciones, entre otras confesiones del corazón. Desde el éxito internacional de ¿Dónde estás, corazón? hasta la famosa Sessions, Vol. 53 con Bizarrap, a quien contactó por sugerencia de uno de sus hijos, y la popular Waka Waka, que, según ella, fue la responsable de su relación con su exesposo, Gerard Piqué.

En una entrevista para Billboard, la cantante colombiana habló de aquellos temas en español que la hicieron conocida, así como de la música que la introdujo en los Estados Unidos y las grandes colaboraciones que ha tenido en este tiempo, que incluyen a amistades de toda la vida, como Alejandro Sanz y Carlos Vives, y otras inesperadas, como Maluma y Karol G.



Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53

"Esta es una canción controvertida", dice Shakira sobre Sessions, Vol. 53, inspirada en su divorcio del exfutbolista Gerard Piqué y su escandalosa relación extramatrimonial con Clara Chía Martí. La artista reveló que su hijo Milan, en ese entonces de nueve años, fue quien le presentó la música del famoso productor argentino Bizarrap sin imaginarse que así empezaría la historia de "un himno para tantas mujeres que han pasado por situaciones similares".

"Me dijo: 'Mamá, tienes que hacer algo con Bizarrap. Él es increíble'. Yo le respondí: '¿Quién es Bizarrap? ¿De qué me hablas?'. Me puso su música. Luego (Bizarrap) me escribió por DM y me dijo que quería hacer algo conmigo", explica.

"Esa canción es muy importante para mí porque fue terapéutica. Era la mejor manera que tenía de sacar algunas cosas y elaborar mis sentimientos y pensamientos sobre la situación personal por la que estaba pasando (...) Me alegró poder compartirla con muchas mujeres de todo el mundo que se sintieron identificadas y crearon una hermandad".

Waka waka (This time for Africa)

Shakira recordó que Waka waka, el famoso himno del Mundial de Sudáfrica 2010, es uno de sus temas más relevantes. "Por esta canción tuve a mis hijos... Conocí al padre de mis hijos durante el Mundial. Culpo a la canción", dijo con una sonrisa. "Es muy divertido ver a la gente cantándola a donde vaya. Es una de esas canciones que te hacen entender lo importante que es cuando la gente se reúne y celebra".

Hips don't lie

La cantante colombiana también compartió su entusiasmo por el impacto duradero de Hips don't lie, otra de sus canciones icónicas. "17 años después, sigo teniendo las referencias de Hips don't lie, nunca envejece", comentó. Shakira destacó cómo esta canción cambió el "paradigma" de la música latina en los Estados Unidos, a pesar de las dudas iniciales sobre su sonido.

"La música latina no estaba en su apogeo como lo está ahora en los Estados Unidos y muchas radios al principio no querían ponerla porque sonaba demasiado latina para ellos y es comprensible. Tenía una cumbia colombiana en medio de la canción, no tiene nada de pop", explicó. Además, dijo que le tenía tanta fe a la canción -"creía que iba a hacerlo en grande"- que detuvo la distribución de su álbum Oral Fixation vol. 2 para poder incluirla.

She wolf

En medio de la conversación sobre sus éxitos memorables, Shakira compartió que para traducir la letra de Loba al inglés (que terminó llamándose She wolf) buscó el apoyo de dos conocidos compositores. "No estaba muy segura de escribir en inglés y me comuniqué con Sia. También con Seth MacFarlane. Lo intentaron pero al final terminé escribiendo la letra completa yo sola".

Shakira también confesó que fue muy emocionante recorrer Latinoamérica a los 15 años gracias a ¿Dónde estás, corazón? Además, habló de algunas de sus canciones más queridas: Whenever wherever, el primer sencillo del álbum Servicio de lavandería (Laundry service) que le permitió ingresar a los Estados Unidos, y Chantaje, que grabó en tres días con un emergente Maluma por un pedido de su disquera. También habló de TQG con Karol G, quien acababa de terminar su romance con Anuel AA. "Representa lo que sentíamos en ese momento. Fue muy personal. Creo que teníamos el común demonimador que nos juntó y el resto es historia".