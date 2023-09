The Hives regresa a Lima tras una década para encabezar el Indie Rock Fest 2023

Tras una espera de diez años, la agrupación de rock sueca The Hives está lista para volver a los escenarios limeños como acto principal del Indie Rock Fest 2023. El espectáculo está programado para el 25 de noviembre en el Arena 1 y promete una descarga de adrenalina y música junto a bandas de Argentina, Canadá y Perú.



El anuncio del festival y su emocionante cartel completo, que incluye a Airbag, Metric, La Mente, 2 Minutos, Aeropajitas y Alther, fue realizado por Kandavu a través de sus redes sociales, generando gran expectativa entre los amantes del rock en Lima. "Es una grata noticia que venga The Hives. Un grupazo", "El line up está genial", escribieron los amantes del rock al conocerse la noticia.

"Nos vemos en Lima"

The Hives también usaron sus redes para saludar al publico peruano: "Por fin volviendo a Lima. La última vez fue en la Semana de la Moda. Surfeamos y salimos con un hombre de seguridad, que parecía un dios griego, llamado Jorge y bebimos pisco. Esperamos una repetición exacta. ¡Nos vemos allí!".

El regreso de la banda a la escena musical coincide con el lanzamiento de su primer álbum de estudio en once años, titulado The death of Randy Fitzsimmons, y una gira que abarcará octubre y noviembre, visitando diversas ciudades en los Estados Unidos, Reino Unido y América Latina.

Un regreso enérgico

Niklas Almqvist, guitarrista de The Hives, habló recientemente con CNN sobre su nuevo disco, The death of Randy Fitzsimmons: "Queríamos lograr un álbum súper energético para un regreso energético… En términos de letras, el nuevo álbum es en gran parte The Hives, de nuevo. Aún cantamos sobre lo que usualmente cantamos, a veces sobre la muerte, a veces sobre ser estafado, a veces sobre ser un tonto, a veces sobre ser un imbécil, a veces sobre caer en un hoyo".

The Hives en Lima

El 9 de abril de 2013, The Hives ofreció un concierto inolvidable en Lima, caracterizado por su energía y adrenalina. La banda, conocida por su estilo directo, mantuvo a la audiencia en un clímax constante durante dos horas en el C.C. Scencia de La Molina.

El carismático Pelle Almqvist, líder de la banda, se adueñó del escenario y no dio tregua. Con solicitudes de aplausos, gritos y diálogos en español, el frontman conectó con la audiencia, incluso descendiendo al público en varias ocasiones e incitando al pogo.

La expectativa para su actuación en el Indie Rock Fest 2023 en Lima está en su punto más alto, y los fanáticos pueden esperar una noche llena de música enérgica y entretenimiento de primer nivel. Las entradas se venderán en breve por Joinnus.