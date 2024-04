Shakira anuncia las primera fechas de su gira mundial 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira dio a conocer las primeras lfechas de su esperada gira mundial Las mujeres ya no lloran. El lanzamiento de esta primera etapa se llevó a cabo este martes mendiante las redes sociales de la artista colombiana.

El tour dará comienzo el 2 de noviembre en Palm Desert, California (EE.UU.). Esta primera fase constará de 14 presentaciones, abarcando un extenso territorio en Norteamérica. Ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York, Toronto y Chicago serán las primeras en tener el nuevo espectáculo de la cantante.

"Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial Las mujeres ya no lloran, una celebración para mi manada! La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima! Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos!", publicó.

Se espera que Shakira incluya en su 'setlist' tanto los temas de su reciente álbum, como los clásicos que han marcado su carrera.

Anuncio sorpresa

El anuncio se da luego de que Shakira hiciera una aparición sorpresa el pasado viernes en el festival de Coachella (California), donde compartió escenario con el rapero argentino, Bizarrap.



"¡Biza, me voy de tour finalmente! Empezaré aquí, en noviembre", dijo Shakira. La intérprete ya había dado pistas sobre su vuelta a los escenarios durante una aparición en el programa del presentador estadounidense Jimmy Fallon, The Tonight Show.



Tras el lanzamiento de Las mujeres ya no lloran, la colombiana ofreció una presentación gratuita en el Times Square de Nueva York ante más de 40 mil personas, donde interpretó sus nuevos temas.

El nuevo disco de la colombiana se convirtió en el más reproducido del año apenas 24 después de publicado, al registrar más de 10 mil de reproducciones en las plataformas digitales, y además suma siete discos de platino.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis