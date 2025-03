Shakira revela el significado detrás del vestido que lleva en su tour para cantar 'Acróstico'

Historias de amor en la literatura

‘Historias de amor en la literatura’. Patricia del Río conversa con diversos personajes del medio periodístico, literario y editorial acerca de cuáles son aquellas novelas o expresiones de amor reflejadas en la ficción literaria o en la realidad que trascienden todos los tiempos. Hoy nos acompañan Carlos Enrique Freyre, Gaby Cevasco, Melissa Ghezzi, Rafaella León, Fernando Vivas, Anahí Barrionuevo y Javier Masías. Ellos nos cuentan cuáles son sus novelas favoritas y por qué deberíamos buscarlas. Por su parte, el periodista Diego Pajares nos lleva al mundo del cine y recomienda cuáles son las mejores películas de amor inspiradas en obras literarias; mientras que el crítico literario y gerente de la librería Escena libre, Julio Zavala, nos da algunos alcances de novelas emblemáticas que reflejan el amor desde diversas perspectivas. También rendiremos un homenaje a la poeta y periodista Doris Bayly, quien partió hace poco hacia otro plano. Los libros mencionados en este capítulo son: ‘El amor en los tiempos del cólera’, de Gabriel García Márquez; ‘Cartas a una desconocida’, de Stefan Zweig; ‘La balada del café triste’ y ‘El corazón es un cazador solitario’, CarsonMc Cullers; ‘El Principito’, de Antoine de Saint-Exupéry; ‘1Q84’, de Haruki Murakami; ‘Seda’, de Alessandro Baricco; ‘Como agua para chocolate’, de Laura Esquivel; ‘Lo que el viento se llevó’, de Margaret Mitchell; ‘Orgullo y prejuicio’, de Jane Austen; ‘Llámame por tu nombre’, de André Aciman; ‘El gran Gatsby’, de Scott Fitzgerald; ‘Una letra femenina azul pálido’, de Franz Werfel, y ‘La luz difícil’, de Tomás Gonzáles. Las canciones que visten el programa son: ‘Hay amores’, de Shakira; ‘Happy shiny people’, de REM; ‘I got you babe’, de Sony and Cher; y ‘María bonita’, en la voz de Natalia Lafourcade. Esto y mucho más hoy en Letras en el tiempo a las 7:00 de la noche por RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Escúchanos también por rpp.pe y el podcast del programa. Ficha técnica: Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 9 – Tercera temporada