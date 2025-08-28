"¡Qué deleite cantar juntas!": Shakira sorprende en México al invitar a Danna a interpretar 'Soltera' en su concierto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira continúa con su exitosa gira Las mujeres ya no lloran y actualmente se encuentra en México para cumplir con nuevas fechas. El martes 26 de agosto, durante su presentación en el Estadio GNP Seguros de CDMX, la colombiana tuvo como invitada sorpresa a la cantante Danna.

La barranquillera se encontraba en medio de su show cuando presentó Soltera, un tema musical que, desde su lanzamiento, se convertido en un himno de empoderamiento femenino.

"Y ahora la sorpresa de la noche: esta belleza mexicana, puro talento… ¡Danna!", expresó Shakira antes de recibirla en el escenario. Ambas se abrazaron y continuaron con el espectáculo, siendo la primera vez que comparten escenario.

La reacción de Danna tras cantar con Shakira

Luego del show, Danna recurrió a sus redes sociales para expresar su agradecimiento hacia Shakira, resumiendo la experiencia como "un momento histórico" en su carrera.

"La música une, nos regala momentos únicos, nos conecta y transporta a lugares muy mágicos, pero sobre todo nos regala amistades y conexiones que marcan nuestras vidas. Shaki, encontrarnos en este camino tan bello ha sido un regalo, gracias por invitarme a compartir escenario contigo. ¡Qué deleite cantar juntas y pasarlo tan rico!", escribió la cantante mexicana.

Invitados de lujo en la gira de Shakira

A lo largo de su tour mundial, Shakira mantiene la tradición de contar con invitados especiales en la mayoría de sus conciertos.

La han acompañado el Grupo Frontera con Entre paréntesis; Maluma con Chantaje; Carlos Vives con La bicicleta; Alejandro Sanz y Wyclef Jean, quienes despertaron la nostalgia con La tortura y Hips don’t lie; Ozuna con Monotonía; Rauw Alejandro con Te Felicito; Manuel Turizo con Copa vacía; y Bizarrap con la Music Sessions, Vol. 53.

Aunque no se descarta que en futuras fechas invite a otras artistas mexicanas como Belinda o Kenia Os, quienes también formaron parte de Soltera en la fiesta de lanzamiento celebrada en Miami.

