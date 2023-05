Christian Nodal estrena su tema 'Quédate': "Inspirado en la historia de miles de mis fans"

Christian Nodal, quien en febrero se convirtió en el artista mexicano con más oyentes mensuales a nivel global en la plataforma Spotify (superando los 20 millones), estrenó una de sus canciones con un fuerte contenido de amor y desamor: “Quédate”.



Compuesta por el propio Nodal, la canción habla sobre cómo un gran amor puede sacar la peor versión de cada uno cuando se termina con dolor. "Todos alguna vez en la vida vivimos una historia que nos ha hecho caer hasta lo más bajo por la persona que creíamos amar y que nos amaba", dijo en un comunicado.

El intérprete de sencillos como "Aquí abajo" y "Dime cómo quieres" agregó: "Este tema está inspirado en la historia de miles de mis fans que en cada concierto me recuerdan que el amor está vivo, aun cuando está muriendo y que, aunque nos saque la peor versión, jamás debemos dejar de ser caballeros".



Christian Nodal continúa con su gira

La nueva canción de Christian Nodal se estrenó en todas las plataformas junto con un video que fue grabado en la ciudad de Miami, Florida (EE.UU.), bajo la dirección de Fernando Lugo. "Yo no necesitaba odio, solo te pedía amor, yo ya no sé qué soy pues lloro, y los hombres no lloran, no", dice parte de su letra.



Mientras tanto, el cantante continúa recorriendo el mundo con su gira "Foraji2 Tour". Así, el próximo 20 de mayo, se presentará en el famoso WiZink Center de Madrid, España, donde consiguió vender el total de las entradas.



Actualmente, Christian Nodal se encuentra en una nueva etapa de su vida personal, luego de que su pareja, la argentina Cazzu, anunciara que espera un bebé suyo. Ambos confirmaron que se convertirán en padres por primera vez en abril pasado, cuando ofrecían sus respectivos conciertos.



Christian Nodal, una carrera

Nacido en, Sonora, México, Christian Nodal es el artista que ha crecido con más rapidez en el género de la música regional mexicana, fusionando los sonidos clásicos de la música mariachi con el acordeón para crear el ‘mariacheño’, un término que él mismo acuñó.



A la fecha, es el cantautor regional mexicano más exitoso, ganador de 5 Latin Grammy, 7 Latin Billboard, 11 Latin AMAs Awards, 8 Premios Juventud, un reconocimiento a su ‘Extraordinaria Evolución’ por los Latin AMA Awards, 2 Premio Lo Nuestro, y 2 premios Tu Música Urbana.

Christian Nodal también tiene 10 millones de suscriptores en YouTube, con más de 3.9 billiones de vistas, y 20 100 millones de escuchada en Spotify.

