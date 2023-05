Jazmín Beccar, ex Rebelde Way, le dio la bienvenida a su hija: "Tu mamá y yo estamos felices"

La recordada Luján de 'Rebelde Way' no pudo contener la emoción de anunciar la llegada de Simona. Sus compañeros de la novela se mostraron felices por ella.

La actriz argentina Jazmín Beccar le dio la bienvenida a su hija, fruto de su relación con Sofía Accattoli. Compartiendo fotos desde la sala de parto, la recordada Luján de "Rebelde Way" compartió un emotivo mensaje tras la llegada de su bebé que se llamará Simona.

“Antes de lo esperado y de la manera más taurina que podías hacerlo, llegaste al mundo. Obstinada, segura y hambrienta”, escribió en sus primeras líneas. “Con tu mamá nos miramos y no podemos creerlo. ‘¿Entiendes que ya está acá? ¿Entiendes que tenemos una hija?’”, continuó.

La publicación del nacimiento de Simona ya tiene más de 40 mil ‘Me gusta’ y Jazmín Beccar ha recibido miles de comentarios felicitando a la pareja por agrandar la familia. Entre ellos se encuentran los buenos deseos de sus compañeros de 'Rebelde Way' como Mica Vázquez (Pilar Dunoff), Diego Mesaglio (Guido Lassen) e Inés Palombo (Sol Rivarola).

Finalmente, la actriz –que también estudió Periodismo y trabaja en el área de Comunicación Corporativa de una empresa internacional- terminó su mensaje agradeciendo a su bebé por su llegada:

“Viniste en un momento muy lindo de nuestra vida, en el que decidimos disfrutar todo, elegir todo y vivir a pleno todo lo que elijamos. Viniste a agrandar esta familia de manera espectacular y estamos ansiosas de ver cómo construimos esta dinámica todos juntos”.

La familia crece en 'Rebelde Way'

Jazmín Beccar no es la única actriz de 'Rebelde Way' que se convitió en mamá ya que su compañera Inés Palombo, recordada por su papel de Sol Rivaroloa en la serie argentina, utilizó sus redes sociales para anunciar que nació su bebé.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete en la producción de Cris Morena compartió una fotografía en la que lucía su estado de gestación y cómo fue la llegada de su hijo. Y publicó otra fotografía junto a su pareja, el abogado Nicolás Ugarte, en cuya leyenda escribió: "¡Gracias por tanto amor! No veía la hora de contarlo".

En entrevista con el medio Pronto, Inés Palombo ofreció detalles de su embarazo. "Nos enteramos de la noticia en Rosario, en la casa de mis viejos y fue entre emocionante y divertido. Me hice el test de embarazo, me dio positivo, no lo podíamos creer", manifestó.

La actriz de 'Rebelde Way' contó que ella y su pareja estuvieron "buscando" la oportunidad de tener su primer bebé. "Cuando uno empieza a buscar no sabe si le va a pasar al mes o al año y en nuestro caso fue rapidísimo", señaló.

Inés Palombo se sumó al elenco de 'Rebelde Way' en la segunda temporada, junto a otros colegas como Francisco Bass, Piru Sáez, Muni Seligmann y Lis Moreno. A la actriz de 36 años le tocó interpretar a Sol Rivarola, una alumna poco querida por sus compañeras, con vocación de modelo.

