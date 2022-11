Sharon Stone | Fuente: Instagram / Sharon Stone

Sharon Stone anunció este miércoles a través de su perfil de Instagram que ha sido diagnosticada con un "gran tumor fibroide" después de haber obtenido un "diagnóstico erróneo".

La actriz estadounidense, que ha comunicado que estará de baja entre cuatro y seis semanas para tratar de recuperarse completamente, instó a las mujeres a que confirmaran siempre las opiniones médicas recibidas.

"Señoras en particular: No se dejen engañar. Busquen una segunda opinión. Puede salvarles la vida", escribió en una historia de Instagram este miércoles.

Y es que, tal como había avanzado un día antes, la intérprete de 64 años decidió acudir a otro médico después de que apareciera el dolor y quisiera conocer si sufría alguna enfermedad.

Según Sharon Stone, sufrió "un diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto", añadiendo que tuvo que recibir una "doble epidural" para tratar el dolor.

Los tumores fibroides generalmente son masas no cancerosas que crecen en el útero y difíciles de detectar porque, al principio, resultan indoloros.

Sharon Stone sufrió nueve abortos espontáneos

En junio de este año, Sharon Stone compartió su testimonio sobre la pérdida de sus bebés y comentó que fue un proceso muy difícil ya que siempre fue su sueño convertirse en madre.

“Nosotras, como mujeres, no tenemos un foro para discutir la profundidad de esta pérdida. Perdí nueve hijos por aborto espontáneo. No es poca cosa, ni física ni emocionalmente, pero nos hacen sentir que es algo que debemos soportar solas y en secreto, con una especie de sensación de fracaso”, dijo para la revista People.

Sharon Stone pidió que se abra espacios para hablar sobre estos temas debido a que hay muchas mujeres que no saben cómo afrontar esta pérdida y necesitan apaciguar su dolor contando su experiencia con otras personas.

“En lugar de recibir la compasión, la empatía y la sanación que tanto necesitamos, la salud y el bienestar femeninos dejados al cuidado de la ideología masculina se han vuelto laxos en el mejor de los casos, ignorantes de hecho y violentamente opresivos en su esfuerzo”, agregó la reconocida actriz.

El retorno de Sharon Stone a la actuación

En 2018, Sharon Stone volvió a la pantalla chica con la serie 'Mosaic' de HBO, luego de permanecer alejada de los focos por un aneurisma cerebral que sufrió en 2001. Pasaron 17 años para que la intérprete se sintiera lo suficientemente fuerte para protagonizar su primer gran proyecto tras la enfermedad.

En su momento, la actriz dijo sentirse “muy agradecida de tener la oportunidad de envejecer” y se mostró “encantada” de rodar de nuevo, algo que durante un tiempo pensó que no volvería a hacer jamás.

Tras su hemorragia cerebral, Sharon Stone decidió volcarse en tareas humanitarias, adoptó dos nuevos niños y comenzó a aceptar pequeños papeles que no implicasen más de dos semanas de rodaje, ya que no quería estar más tiempo alejada de sus bebés.

"Hasta ahora no he aceptado ningún proyecto grande porque no me sentía muy capaz física, emocional y mentalmente", señaló hace cuatro años para EFE.

(Con información de EFE).

