Yolanda Saldívar, asesina de Selena Quintanilla, pide libertad condicional: ¿cuándo se decidirá su futuro?

A 30 años del asesinato de la cantante Selena Quintanilla-Pérez, mejor conocida como Selena, su victimaria, Yolanda Saldívar, pasa por un proceso de revisión para obtener libertad condicional. La mujer, de 64 años, cumple actualmente una condena de cadena perpetua en el reclusorio Patrick L. O'Daniel, ubicado en Texas, a unas cinco horas donde ocurrió el crimen.

Según Variety, el Departamento de Justicia Criminal de Texas indicó que Saldívar sabrá cuál será su destino el próximo 30 de marzo.

El proceso incluye la recopilación de documentos, que serán revisados por un oficial de libertad condicional. También se hará una entrevista a la sentenciada antes de preparar un resumen del caso para el panel de votación.

La decisión sobre su libertad condicional será tomada poco antes de la fecha de elegibilidad, según indica el informe del citado medio.

El asesinato de Selena Quintanilla

El 31 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar, quien en ese momento era presidenta del club de fans de Selena y administradora de su línea de boutiques, Selena, Inc., disparó por la espalda a la cantante en una habitación de hotel.

La cantante, entonces de 23 años, había acudido al lugar para solicitar los estados de cuenta bancarios que le faltaban. Su objetivo era recuperar el control de sus finanzas, ya que la relación comercial con Saldívar se estaba deteriorando. La familia Quintanilla acusó a la exenfermera estadounidense de malversación de fondos.

La versión de Yolanda Saldívar sobre el asesinato de Selena Quintanilla

En los años posteriores a la sentencia de cadena perpetua, Yolanda Saldívar sostuvo que el disparo fue un accidente y que en realidad su intención era dispararse a sí misma. Durante una entrevista para Selena and Yolanda: The Secrets Between Them, un documental que se estrenó en 2024, la sentenciada también negó las acusaciones de malversación.

"Fui condenada por la opinión pública incluso antes de que comenzara mi juicio", expresó.

Yolanda ha presentado quejas ante la cárcel, e incluso una demanda en 2017 alegando que sus condiciones de vida eran "inseguras y peligrosas".



