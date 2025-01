Tini Stoessel sorprende a sus fans con cambio físico tras cirugía estética

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante y actriz argentina Tini Stoessel, conocida por su autenticidad y conexión con sus fanáticos, generó gran sorpresa al compartir detalles de un reciente procedimiento estético. La artista compartió una serie de fotos donde muestra que se sometió a una cirugía de aumento de busto, mostrando los resultados a través de sus redes sociales. Su publicación no tardó en volverse tendencia, dividiendo opiniones entre sus seguidores y el público en general.

Mientras algunos elogiaron su nueva apariencia y la felicitaron por sentirse más segura, otros cuestionaron la influencia que podría tener en sus jóvenes seguidores. Sin embargo, la intérprete de La Triple T ha hecho caso omiso a los comentarios y solo ha estado publicando cómo la pasa en sus vacaciones.

Este nuevo capítulo en la vida de Tini Stoessel refleja su constante evolución como persona y artista. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un modelo de autenticidad, enfrentando críticas con madurez y siempre priorizando su bienestar. Sus fanáticos continúan apoyándola, destacando que lo más importante es que se sienta feliz y segura con sus decisiones.

Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con cirugía estética.Fuente: @tinistoessel

Tini Stoessel enfrenta críticas sobre su cuerpo

En mayo de 2024, Tini salió a defenderse de las críticas que recibió después de que el periodista Alejandro Pueblas, del noticiero A24 (América), realizara comentarios despectivos sobre su cuerpo, mientras que en la pantalla se veía cómo la artista argentina estaba en el escenario junto a Coldplay.

"Está flaquita igual, eh… un poquito más de… yo le daría un poco más de comida. Podría comer un poquito más. No es crítica, es preocupación porque uno la ve muy delgada. Yo le puedo pasar lo que quiera… ¿Pero ella tiene un problema con la delgadez? Entonces está bien que uno diga… pero no tanto. Pensé que estaba con una depresión y por eso comía poco. Es así ella, no es que tiene un problema… está bárbaro, entonces", dijo.

Ante estas declaraciones, Tini Stoessel le respondió a través de la red social X y lo etiquetó: "Después de bastante tiempo, salir al escenario en short, quizás pueda parecer una tontería; pero para mí, significó mucho después de creerme toda la mierda que dijeron y siguen diciendo. Lamentablemente, seguimos viendo cómo opinan tan libremente sobre cuerpos ajenos, lo cual me parece sumamente grave. Aparte teniendo un micrófono en la mano y siendo comunicador. Al menos hoy decido por mí, y no por los demás, ni por hacer sentir cómodos a personas como vos Alejandro Pueblas".

Al periodista no le quedó más que pedir disculpas y excusarse en que "no sabía sobre los comentarios negativos" que le hacían. "Si de algo sirve te pido disculpas, Tini Stoessel. Sinceramente, no sabía lo que te había pasado y, en ese momento, al aire dije eso. Así como todo el mundo me dice que adelgace. Tal vez yo no lo tomo a mal y de verdad repito, no sabía lo que estabas atravesando. Pedir disculpas".

