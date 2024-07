"Mi mascota me salvó la vida": Sheynnis Palacios reveló que intentó quitarse la vida dos veces

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Miss Universo 2024 Sheynnis Palacios continúa con su agenda visitando diversos países donde da charlas sobre la importancia de la salud mental. Sin embargo, sorprendió al revelar que intentó dos veces en quitarse la vida por lo que contó su experiencia para crear conciencia.

Tras asistir a un evento en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana; la modelo nicaragüense se sinceró y confesó por qué quiso suicidarse.

"En 2018 y 2021 tuve intentos de suicidios y la razón principal por la que adopto animales es porque me salvaron la vida", dijo Sheynnis Palacios en la charla comentando que fue su mascota quien la fortaleció en medio de esta crisis. "En el 2018, en mi primer intento de suicidio, un pensamiento navegó por mi mente y tomé un arma cortopunzante, y fue mi perrita, quien llegó desesperadamente a donde yo estaba, y empezó a lamerme la cara y la mano. Entonces, yo solté ese objeto y me lancé a abrazarla, y ella lamía mis lágrimas, y le agradecí tanto porque me había salvado la vida", reveló.

La Miss Universo 2024 habló abiertamente de su diagnóstico de ansiedad y compartió con los asistentes algunos consejos para hacerle frente a la situación. Además, comentó que es importante buscar ayuda profesional.

"La salud mental es un derecho que todos tenemos. Es un derecho universal, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo dice. No me crean a mí, créanle a los expertos y ustedes tienen y pueden ejercer. Con responsabilidad atendamos nuestra mente, porque si estamos sanos internamente nuestra sociedad también va a prosperar".



Quién es Sheynnis Palacios, la Miss Universo 2024?

Sheynnis Alondra Palacios Cornejo es una modelo nicaragüense de 23 años que participó en diversos concursos de belleza en su país desde el 2016. La nueva Miss Universo, oriunda de Managua, ya había representado antes a Nicaragua en el Miss Teen Universe el 2017 donde logró quedarse entre las 10 mejores.

Posteriormente, ganó el Miss Mundo Nicaragua 2022 y luego fue Miss Nicaragua 2023. Estudió en el Instituto Pedagógico La Salle Managua (IPLS) y luego en la Universidad Centroamericana donde pudo titularse en Periodismo, carrera que le permitió trabajar como productora audiovisual.

Sheynnis Palacios es una conocida activista a favor de la salud mental debido a los trastornos de ansiedad que padece y que ella misma cuenta que le dio durante el evento. “Soy una mujer que sufre de episodios de ansiedad y lo digo, abiertamente, para también ser la voz de todos aquellos que lo sufren y para que no se sientan solos. Sufrí un ataque de ansiedad durante el certamen, en el backstage. Sin embargo, lo pude manejar”, señaló.

¿Por qué Sheynnis Palacios fue "exiliada indefinidamente" de Nicaragua?

La actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, de Nicaragua, enfrenta restricciones para regresar a su país y su familia se ha visto obligada a exiliarse, según lo dio a conocer Anne Jakrajutatip, propietaria del concurso a través de las redes sociales.

Palacios, quien ganó el título en noviembre en San Salvador, ha sido el centro de atención en Nicaragua, donde su victoria provocó grandes manifestaciones, las más importantes desde las protestas de 2018 que sacudieron el gobierno de Daniel Ortega.

"Exiliaron a toda tu familia [la de Celebertti], incluida nuestra reina [Palacios], fuera del país indefinidamente, ¡debido al poder de la marca Miss Universo!", afirmó. También indicó que Palacios es un ejemplo de una "mariposa con alas rotas que nunca se rindió frente a las acciones incorrectas, despectivas y crueles de cualquier autoritario".

