Si no crees en el amor, debes ver este drama coreano de Donghae de Super Junior

Los amantes de la cultura surcoreana pueden seguir de cerca esta serie en donde participa uno de los idols más queridos del popular grupo llamado Super Junior.

Donghae, miembro destacado de Super Junior, ha concluido con éxito su gira "DElight Party" y ya tiene planes ambiciosos para el 2024. Además de preparar un nuevo show y el lanzamiento de un álbum con el grupo, el cantante y actor ha dado un paso importante al fundar su propia agencia, ODE Entertainment, en colaboración con su compañero Eunhyuk, tras finalizar su contrato con la agencia SM.

Con casi 20 años de experiencia en la industria K-Pop, Donghae se desempeñará como CEO de su nueva empresa mientras continúa trabajando con Super Junior.

En el ámbito actoral, Donghae presenta su último proyecto, un drama coreano titulado "Between Him and Her". Basado en un popular webtoon, la serie se estrenó el 26 de diciembre y ofrece una mirada cruda y realista al amor.

Donghae interpreta a un hombre casado, dando vida a una historia de romance juvenil que evoluciona hacia un matrimonio que se enfrenta a la realidad de la monotonía y las pruebas del tiempo. Aunque se anticipa un giro inesperado y la ausencia de un final feliz, el drama promete ser una experiencia conmovedora y diferente a las comedias románticas que han caracterizado al artista en el pasado.

Los fanáticos esperan con entusiasmo el nuevo enfoque maduro que Donghae aportará a este intrigante proyecto.