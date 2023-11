¡Snoop Dogg continúa fumando! Rapero engañó a todos con truco de marketing

Snoop Dogg engañó a todos con su anuncio en redes sociales el último jueves donde aseguraba que “después de mucha consideración y conversación con su familia” había decidido “dejar de fumar”. “Por favor, respeten mi privacidad en este momento”, fue el escrito que hizo el rapero en un comunicado con una foto suya que se volvió tendencia en internet, dejando sorprendidos a muchos fanáticos de su música, pues fumar siempre fue parte de su imagen como artista.

No obstante, todo respondió a una “magistral” estrategia de marketing que hizo el propio Snoop Dogg en coordinación con la empresa de estufas Solo Stoves, una marca conocida por sus fogones sin humo. Fue por medio de su cuenta de Instagram que el propio cantante de hip hop compartió la publicación hecha por la marca donde se confirma el truco usado.

"Este movimiento fue parte de una campaña más amplia donde Snoop Dogg colaboró con Solo Stove, e incluso introdujeron un producto llamado ‘Snoop Stove’. Conocido por su extenso trabajo como embajador de marca, las crípticas publicaciones de Snoop Dogg sobre dejar el humo se asumió inicialmente que insinuaban una maniobra de marketing, una sospecha que más tarde resultó ser exacta", se lee en la descripción hecha por la compañía distribuidora.

Es así como Snoop Dogg ayudó a la campaña de Solo Stove generando millones de reacciones y miles de comentarios sobre su decisión que, finalmente, no era tan cierta como se pensaba. “Esta campaña ha sido reconocida como una de las mayores acrobacias de relaciones públicas de la temporada navideña, mostrando la perspicacia de marketing de Snoop Dogg y la capacidad de su equipo para generar agitación e intriga”, finaliza la empresa en su post.

Snoop Dogg promociona estufas sin humo en redes

El último lunes, Snoop Dogg difundió un video promocional sobre estufas sin humo. El cantante de 52 años usó su frase “he terminado con el humo” para intentar vender los productos en internet, generando suspicacia en la veracidad de su anuncio de ya no fumar marihuana.

“Tengo un anuncio. Estoy dejando el humo. Sé lo que estás pensando. Snoop, el humo es como tu tema principal, pero ya lo superé. Estoy harto de tener tos y que mi ropa huela a marihuana. Me paso a una vida sin humo. Solo Stove arregló el fuego. Le sacaron el humo. Inteligente”, dijo el empresario en el registro audiovisual de 30 segundos.

Snoop Dogg siempre se ha manifestado a favor del consumo de marihuana. Incluso, en alguna oportunidad, reveló que estuvo fumando dicha sustancia durante 34 ños después de que se difundieran unas fotografías de él fumando en el Súper Bowl.

"Me alegro de que esto, finalmente, salga a la luz en los medios, para poder confesarle al público algo que he mantenido oculto durante la mayor parte de mi vida. Durante los últimos 34 años he fumado marihuana habitualmente. Se siente bien finalmente decirles eso a todos”, expresó.